بهدف تيسير الخدمات المقدمة للجمهور
شرطة الشارقة تعتمد السبت يوم عمل رسمي بمعهد فحص السائقين

بواسطة / بتاريخ 2018-09-05 في 2:40 م /
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انطلاقاً من حرصها على تطوير مستوى  الخدمات المقدمة إلى الجمهور وإسعاد المتعاملين، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، اعتمدت إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، يوم السبت من كل أسبوع يوم عمل اعتيادي بالنسبة لمعهد الشارقة للسياقة، ويقدم بذلك كافة خدماته المتعلقة بفحص رخصة القيادة سواء كانت المبدئية أو داخل المدينة وذلك اعتباراً من السبت القادم الموافق 8-9-2018 .

وقال العقيد علي بالزود رئيس مركز خدمات إسعاد المتعاملين  نهدف من خلال هذه الخدمة إلى إسعاد المتعاملين مع الإدارة ، وذلك من بتيسير الخدمات المقدمة للجمهور وراحة العملاء من خلال التقليل من الازدحام بالحصول على الخدمة في أقل وقت وجهد، وتعتبر فرصة سانحة للأفراد الذين لا يتمكنون من الحصول على الخدمة في باقي أيام الاسبوع الأخري نظراً لظروف عملهم.

مؤكداً حرص شرطة الشارقة على مراعاة أهمية الوقت عند أفراد الجمهور الراغبين في الحصول على  الخدمة، وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.

 

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