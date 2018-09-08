زاكيروني: لا تستعجلوا الحُكم على «الأبيض»

أثارت هزيمة «الأبيض» أمام منتخب ترينداد وتوباغو في أولى مبارياته الودية في معسكره الخارجي بإسبانيا، ردود فعل غاضبة داخل الشارع الرياضي، وجاءت ردود فعل محللي القنوات التلفزيونية على الهزيمة قاسية في بعض الأحيان، متأثرين بأداء اللاعبين «الباهت» والنتيجة.

فيما عبّرت الجماهير عن غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المقابل، أكد الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أن الهزيمة أمام ترينداد وتوباغو في أولى مباريات الفريق الودية في معسكره الخارجي، لا تمثل مقياساً لأداء «الأبيض»، مبرراً : لا يزال اللاعبون في مرحلة التجهيز والإعداد ولم يصلوا إلى الفورمة المطلوبة»، وقال: لا نزال في بداية الموسم، ولم يشارك اللاعبون إلا في جولة واحدة بالدوري، وسيتم تقييم أداء اللاعبين وتصحيح الأخطاء قبل مباراة لاوس يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار زاكيروني إلى أن المنتخب الضيف يعتبر أكثر جاهزية من منتخب الإمارات، نظراً لأن لاعبيه أدوا عدداً من المباريات في الدوري هناك، ولعلنا لاحظنا فارق السرعة بين المنتخبين بسبب الجاهزية، وأكد زاكيروني أن الأهداف التي سكنت شباكنا، جاءت من على الأطراف، وضعف مردود لاعبي خط الوسط، وسنعمل على تصحيح ذلك خلال التدريبات المقبلة.

وفي ما يتعلق بعدم تأقلم اللاعبون مع خطته قال زاكيروني: هذا ليس صحيحاً، حيث ثبت خلال التدريبات والمباريات السابقة، أن اللاعبين متألقون على طريقة 3-4-3، وأنهم استوعبوها بشكل جيد، ومن يلاحظ الأداء خلال مباراة ترينداد وتوباغو، سيجد أن المنتخب ظهر بمستوى أفضل من المباريات السابقة، وأننا لعبنا بشكل متوازن، ويجب الصبر وعدم الاستعجال، لأننا لا نزال في مرحلة الإعداد.

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