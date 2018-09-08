شاهد بالصور | جزيرة رائعة للبيع في “البهامس”

بمساحة تفوق الـ 700 فدان وبمرفأ لليخوت وكذلك مدرج للطائرات، تشكل جزيرة كات كاي، في البهامس فرصة لمحبي الاستمتاع بالبحر والرفاهية والطبيعة الخلابة.

وبحسب موقع “توتالي كول بيكس” المهتم بالتصوير أن جزيرة كات كاي، أو المعروفة باسم “الجزيرة الزرقاء”، معروضة للبيع في البهامس بقيمة 120 مليون دولار.

هذه الجزيرة الخاصة التي تعتبر أكبر الجزر الخاصة في البهامس، بمثابة جنة استوائية في البهامس، إذ أنها محاطة بشواطئ استثنائية بمياه تركوازية، بالإضافة إلى أكواخ رومانسية، وأشجار الموز والمانجو.

كما تضم الجزيرة مسارات على مسافة أميال للتنزه والسير بالدراجات.

ووسط هذه الجزيرة يقع أعلى تل على ارتفاع 90 قدم من سطح البحر، منزل فخم يضم 6 غرف للنوم.

تتميز هذه الجزيرة بجمالها الخاص وهدوئها الرائع، كما أنها الجزيرة الخاصة الوحيدة في البهامس التي تضم مطار للطائرات، حيث بني مهبطها ليلائم طائرات يتعدى حجمها الطائرات الخاصة.

تضم الجزيرة مرفأ خاص لليخوت والسفن، والذي يحيطه شاطئ متميز ممتد بشكل قوسي داخل البحر.

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