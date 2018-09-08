دراسة: “الجنسنج” تقي من النوبات القلبية

وجد فريق بحثي مصري استخداما جديدا لعشبة “الجنسنج”، باستخدام فاعليتها في الوقاية من النوبات القلبية، أو ما يعرف بـ”احتشاء عضلة القلب”.

والجنسنج أو ما يعرف بـ”جذر الحياة” يشيع استخدامه كعشب طبي لعلاج الأمراض المختلفة من آلاف السنين، كما يستخدم كمنشط جنسي، ومنبه وعلاج لمرض السكري، وتستخدم جرعات صغيرة منه في مشروبات الطاقة وشاي الأعشاب، وفي مقويات الشعر ومستحضرات التجميل، ولكن ما أثبته الفريق البحثي الذي يضم 3 باحثين من المركز القومي للبحوث المصري هو دوره في الوقاية من النوبات القلبية.

وتقول دكتورة عبير عبدالله، الباحثة بقسم الفارماكولوجي بشبعة البحوث الطبية بالمركز القومي للبحوث المصري، عضو الفريق البحثي، إنه ثبتت فاعلية الجنسنج في أداء هذه الوظيفة من خلال تجارب أجريت على ذكور الجرذان البالغة التي تم حقنها بالجنسنج لمدة 14 يوما بمعدل (200 و400 ملج/كج) تليها جرعة من الأدرينالين.

وتضيف أن الأدرينالين يحدث تغيرات سلبية تترك ضررا في أنسجة القلب والكلى، بما يؤدي لاحتشاء عضلة القلب، ولكن جرعات الجنسنج المختلفة التي تم منحها للجرذان أظهرت تأثيرا وقائيا ذا دلالة إحصائية ضد التغيرات القلبية والكلوية التي يسببها الأدرينالين.

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