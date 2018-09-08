“زوران” يرفض التعليق على احتمال تدريبه لـ “الأبيض”

أكد الكرواتي، زوران ماميتش، المدير الفني للعين، أن مهمة فريقه أمام النصر لن تكون أسهل من مواجهة الجولة الماضية ضد الشارقة، موضحاً: “يمتلك الفريق المنافس في صفوفه عناصر جيدة ولديه طموحات كبيرة في الموسم الكروي الحالي ويتطلع إلى بلوغ مركز متقدم في جدول ترتيب مسابقة الدوري وعليه نتوقع أداءً قوياً في مباراتنا المقبلة يوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية من مسابقة كأس الخليج العربي”.

وحول التقارير الصحفية التي ربطته مؤخراً بتدريب منتخبنا الوطني، أجاب قائلاً: “لا تعليق”.

ورداً على سؤال حول ان كانت الضغوط المتمثلة في قيادته للفريق الرديف أمام الشارقة سبباً في طرده من المباراة الماضية، قال: “الأمر ليس مرتبطاً بالضغوط، بقدر ما أنه من واجبي حماية لاعبي فريقي خصوصاً الشباب، وكانت ردة فعلي طبيعية في تلك اللحظة عندما لم يتحسب الحكم ركلة جزاء واضحة لصالح فريقي، أما الطرد بسبب تجاوزي حدود المنطقة الفنية”.

وتعليقاً على أداء لاعبي فريقه في الجولة الأولى من بطولة الكأس أمام الشارقة، قال: “المؤكد أن اللاعبين قدموا أداءً جماعياً مميزاً في مواجهة الشارقة، بيد أننا مطالبون بطي صفحة تلك المواجهة كونها أصبحت في حكم الماضي والتركيز على مباراتنا المقبلة وتهيئة أنفسنا بالصورة المطلوبة لمباراتنا المقبلة حتى نتمكن من متابعة النتائج القوية في بطولة الكأس″.

وأكمل: نتطلع في مواجهة يوم بعد غدٍ إلى الظهور بنفس المستوى، بل تقديم أداء أفضل من الذي كنا عليه في مواجهة الشارقة وجميع لاعبي فريقي مطالبون بالعمل على تنفيذ واجباتهم الميدانية بدقة عالية منذ صافرة البداية وحتى نهاية المباراة وعدم نسيان التوجيهات الفنية التي منحناها لهم قبل بداية المباراة”.

واختتم زوران ماميتش، حديثه في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة النصر، قائلاً: “يدخل العين يوم بعد غدٍ تحدياً مهماً في أول ظهور له على “استاد هزاع بن زايد” في الموسم الحالي وأتمنى حضوراً جماهيرياً حاشداً لتعزيز طموحات اللاعبين، خصوصاً وأن الفريق قدم مردوداً جيداً في الموسم الماضي وحقق ثنائية تاريخية ويستحق المساندة القوية لأن الجمهور يعتبر أهم عوامل قوة الفريق”.

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