برشلونة يخطط لخطف بيراردي من روما

يخطط نادي برشلونة الإسباني مبكرا لميركاتو الصيف المقبل، حيث وضع دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو الإيطالي ضمن قائمة أولوياته.

وذكرت صحيفة (توتو سبورت) الإيطالية أن برشلونة دخل في صراع مع إيه إس روما لضم اللاعب مبكرا، حيث يراه الفريق الكتالوني بديلا مناسبا لمهاجمه الأوروجواني لويس سواريز.

ولم تكشف الصحيفة عن المبلغ التي تنوي إدارة برشلونة تقديمه لساسولو لضم المهاجم الذي يبلغ من العمر 24 عاما.

وكان برشلونة قد تعاقد في اللحظات الأخيرة مع مالكوم من بوردو، على الرغم من أن ذئاب العاصمة كانوا قريبين من ضمه بشكل رسمي في موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

بيراردي يلعب مع ساسولو منذ عام 2010، وقد سجله له أهداف في 31 مباراة شارك فيها الموسم الماضي بالدوري الإيطالي.