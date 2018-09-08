البحرين | ضبط 14 إيرانيا دخلوا البلاد بجوازات آسيوية مزورة

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في وزارة الداخلية البحرينية القبض على 14 شخصا إيرانيا دخلوا البلاد بجوازات سفر آسيوية مزورة وبأسماء غير حقيقية ، منوها إلى استدعاء أصحاب العمل الذين ضبط لديهم المقبوض عليهم.

وأوضح أنه فور تأكيد المعلومات الأولية التي توافرت في هذا الشأن ، تم مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هويات المشتبه بهم والقبض عليهم ، حيث اتضح أنهم يحملون الجنسية الإيرانية وقاموا بشراء جوازات سفر آسيوية بمبالغ مالية ، بغرض الدخول إلى مملكة البحرين ، وذلك بالترتيب مع أشخاص بحرينيين من أصول إيرانية.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية البحرينية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

ودعا المواطنين البحرينيين إلى ضرورة التأكد من هوية الأشخاص الذين يعملون لديهم ومراجعة أوراقهم الثبوتية وفي حال أي اشتباه فيما يتعلق بجنسياتهم ، عليهم الاتصال بأقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الخط الساخن 999

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