9 / 9 / 2018
محليات
استمارة للحوادث المرورية للمصابين بدبي
فريق «محمية الوريعة» يوثق القنفذ الهندي
شرطة الفجيرة تحذر من لعبة «مومو»
«صحة دبي»: 85 طالباً التحقوا بـ«طب وعلوم» في عامين
توفير 3500 وظيفة للمواطنين خلال 100 يوم
66 ملياراً المنافع التراكمية لمترو دبي منذ إنشائه حتى 2016
بدء استقبال مراجعي معهد فحص السائقين السبت
148مليوناً لإنشاء طرق وبنية تحتية لشرق السمحة
قرارات وتعاميم تحظر الكتابة على الجدران في أبوظبي
عجمان تصدر سندات الملكية بـ «البلوك تشين»
شفاء جميع الطلبة المصابين بالتسمم في مدرستين بالعين
مواصفة إماراتية للمقصف المدرسي تشمل تحضير الأغذية وحفظها
منح ساعة راحة وحظر 15 مهمة لمشرفات الحافلات المدرسية
شرطة الشارقة تقبض على مدّعي مضاعفة الأموال
سائحة هولندية تعتنق الإسلام تأثراً بالتعامل الراقي لشرطة أبوظبي
الحمادي: حقيبة اكتشاف الموهوبين تستهدف تسع مدارس
«الدمج» يرفع الكثافة الطلابية ويربك أولياء الأمور وإدارات المدارس
اكتشاف أقدم مساجد الدولة في العين
«راقب» تضبط 14 صهريجاً أفرغت مياه الصرف في مناطق سكنية وزراعية
طرق الشارقة: تناول الأكل يتصدر شكاوى سائقي الأجرة بحقّ الركاب
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قضايا
اتهام مهندس حفر بنسخ معلومات سرية بجهة عمله
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تقارير
إبر التبييض خدعة.. والنساء يلهثن خلفها
جهود التوعية تحد من حوادث سقوط الأطفال من الشرفات في الشارقة
ابتكار يوصل طلبة في «أميركية الشارقة» إلى الأمم المتحدة
وصايف وراشد شقيقا الروبوت
إلغاء هامش السرعة.. التزام بالقيادة على درب الأمان
إدمان «العوالم الافتراضية» يستنزف مستقبل أطفالنا
حادثة «مقاصف العين» تفتح ملف الرقابة الغائبة
مواطن يقطع أربع دول أوروبية بدراجة احتفاء بـ«عام زايد»
«الوطني» يوافق على 45 مشروع قانون خلال الفصل الـ 16
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الاقتصاد
«مواصفات» تسحب 20 منتجاً من الأسواق خلال 8 أشهر
امتيازات لأعضاء «محمد بن راشد لتنمية المشاريع» في مناقصات «الموانئ والجمارك»
استراتيجية جديدة لحماية المستهلك في أبوظبي
«أبوظبي العالمي» يعزز الاستثمار والتعاون حول مبادرة «الحزام والطريق»
«أدنوك» ترفع الإنتاج من حقل «أم اللولو»
12 ملياراً قيمة 900 صفقة عقارية لـ1000 مستثمر في دبي
ترخيص فوري لـ 2596 منشأة أعمال في دبي
تنمية الاستثمارات المباشرة بين دبي ولوس أنجليس
23.2 % حصة البنوك الأجنبية من حجم أصـول القطاع المصرفي
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الرياضة
بني ياس يعيد كرة يد الرجال بعد غياب 20 عاماً
مطر ينضم إلى تدريبات العنابي .. وتمديد عقد الغساني
أحمد العطاس لـ«الرؤية»: انتقالي إلى شباب الأهلي دبي برغبة شخصية
الحَكم الإماراتي حامد الروسي يشارك في بطولة العالم للكرة الطائرة
فيفياني: أسعى لخلق هوية للنمور
إيفان: لقاء العين تحدٍ جديد
ريجيكامب: نتطلع لمواصلة الانتصارات
اتحاد الكرة ينفي ما تم تداوله بخصوص مدرب منتخبنا الوطني
رياضيون: 7 نقاط يحتاج إليها المنتخب قبل كأس آسيا
مستقبل الفردان يزداد غموضاً في شباب الأهلي
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فعاليات رياضية
دوري الأمم الأوروبية
فرنسا 22:45 هولندا
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تقنيات
هل ينتهي العصر الذهبي لـ”خرائط جوجل” بعد التعديلات الأخيرة بسعر خدمات المُطورين؟
نظرة على نموذج سيارة 360c الكهربائية الجديدة من Volvo
تطبيق نتفليكس على أندرويد يحصل على واجهة مستخدم جديدة
كيف تستعد الشركات ومزودي الخدمة لشبكة الجيل الخامس؟
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منوعات
5 قوانين غريبة وعجيبة يتم تطبيقها فى الصين بلد العجائب !
روبوت يتمتع بمهارات اجتماعية وذكاء عاطفي
فيديو.. جهود مكثفة لإخماد حرائق غابات كاليفورنيا
فيديو.. “الراجل اللي واقف وراء ترامب” يخرج عن صمته
فيديو.. أزياء ديناصور تثير الرعب والضحك فى آن واحد
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