الظفرة يطلب أكثر من مليوني درهم بدل رعاية وليد درويش الحمادي

خاطب نادي الظفرة، اتحاد كرة القدم، للمطالبة بالحصول على مبلغ مالي بدل رعاية لاعبه السابق الشاب وليد درويش الحمادي الذي انتقل مؤخراً إلى نادي الوصل.

وأوضح نادي الظفرة في بيان له، حيثيات قضية رحيل لاعبه ومطالبه، فكتب عبر حسابه في «تويتر»: «يوضح نادي الظفرة بأن اللاعب وليد درويش الحمادي التحق في بداية الموسم بفريق الرديف ومن ثم بالفريق الأول ورفض التوقيع على عقد النادي بعد بلوغه سن ال 18 بعد أن تم إغرائه من أحد الأندية باستخراج جواز سفر له». وتابع البيان «كما هو معروف بأن اللاعب كان أحد أبناء النادي ولعب له لأكثر من 8 مواسم، وقد كلف النادي محاميه لمخاطبة اتحاد الكرة للمطالبة بحقوق النادي من رعاية اللاعب في المواسم السابقة والتي قد تتجاوز المليوني درهم».

من جهته، قال صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة إن «اتحاد الكرة مسؤول مسؤولية كاملة عن تجاوزات بعض الأندية، ويجب أن يكون هناك ميثاق شرف بين أندية الدولة».

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