تحديث فايرفوكس يأتي بالوضع المظلم على ماك وأدوات حظر التتبع على أندرويد

مؤخرًا أعلنت موزيلا عن إطلاقها لتحديث جديد طال متصفّحها الغني عن التعريف “فايرفوكس”، وقد طال التحديث بعض أنظمة التشغيل الرئيسية، حيث أبرز ما وفّره هذا التحديث ميزة الوضع المُظلم وذلك على نظام تشغيل ماك، على أن يكون التبديل بين الوضع العادي والوضع المُظلم تلقائيًا أو بشكل يدوي.

من جهة أخرى أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أن متصفّحها سرعان ما سيمنع متتبعي الإعلانات من الجهات الخارجية ويزيل ملفات تعريف الارتباط من محتوى الموقع بشكل افتراضي، ويبدو أن هذه الإضافة قد بدأت بالعمل أولًا على أندرويد.

حيث الآن عند قطع اتصالك بإصدار سطح المكتب من المزامنة، والذي يتيح لك مزامنة الإشارات وعلامات التبويب وكلمات المرور عبر الأجهزة، سيطلب منك المتصفّح الآن ما إذا كنت تريد مسح ملف تعريف فايرفوكس الخاص بك والذي يتضمّن كلمات المرور والسجل وملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع.

ومن على iOS سيتمكن المستخدمين الآن من التمرير السريع بين التصفّح العادي والخاص، كذلك البحث من خلال علامات التبويب المفتوحة، وحاليًا على أندرويد أصبحت سرعة تحميل الصفحة أكبر من أي وقتٍ مضى، ويعود الفضل لأدوات حظر التتبع، أخيرًا من المتوقع أن نُشاهد خلال الفترة القادمة إعادة تصميم شعار المتصفح، حيث في يوليو الماضي بدأت الشركة في استطلاع آراء المستخدمين حول التصميم والإمكانيات، وحتى هذه اللحظة لا توجد كلمة حول موعد إطلاق الشعار الرسمي الجديد.

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