شاهد بالصور | قلاع الساموراي المذهلة في اليابان

في وسط اليابان، تبرز قلعة هيكون، الملقبة بـ “قلعة المياه” التي تحيطها بحيرة بيوا. هذه القلعة المبنية بأبراج جرية وتغطيها زهور النباتات، تحظى بجمال آخاذ تجعلها تبدو وكأنها صورة مرسومة على طابع بريدي.

قلعة المياه هي واحدة من عشرات القلاع المنتشرة حول اليابان والملقبة بـ “قلاع الساموراي”.

وفي كتابه الجديد تحت عنوان “قلاع الساموراي” في اليابان، يرصد المصور ديفيد جرين، والمؤلفة جنيفر ميتشيل هيل، هذه القلاع المذهلة حول اليابان.

وقضى المصور والمؤلف 3 أعوام للطوفان حول اليابان من أجل توثيق 24 قلعة من قلاع الساموراي، التي بنيت في الفترة بين 1600 إلى 1868، بحسب ما نقلت شبكة “سي أن أن” الأمريكية .

على الرغم من أن قلاع الساموراي متشابه فيما يتعلق بالجدران الحجرية والأبراج الخشبية، إلا أنها تختلف من حيث الحجم والتفاصيل المعمارية.

وإلى جانب قلعة المياه، فهناك قلعة كوشي، وقلعة ناجويا وقلعة أنجوياما.

وهناك أيضا قلعة أوساكا، والتي تتميز بجدرانها العملاة المصنوعة من الحجر، وقد شدت هذه الحجارة بقوة لمنع أي حد من إمكانية الصعود عليها.

وأيضا قلعة كوماموتو، وهي من القلاع التي يستحيل أحد حتى الفئران صعود جدرانها بسبب درجة الميل.

إلى جانب ذلك، فهناك قلعة نيجو، وتقع في كيوتو، وتتميز بجمالها المذهل، وأيضا قلعة ماروكا، والتي من أجل بنائها تم التضحية بشخص لإرضاء الألهة، حسب الإسطورة.

وهناك أيضا قلعة هيمجي، وهي أشهر قلعة حاليا في اليابان وتقع على مساحة شاسعة وتضم برج مذله، وبوابات عديدة.

وأيضا قلعة هاجي، وتقع على الساحل الغربي في اليابان، وتعد القلعة الأكثر بعدا.

اقرأ ايضا

التعليقات