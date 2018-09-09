“صحة دبي” تنفذ حملة للكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال

تنفذ هيئة الصحة بدبي حملة واسعة بمختلف مراكزها الصحية لتوعية المجتمع المحلي والعاملين في المجال الصحي بأهمية ووسائل الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال للفئة العمرية من الولادة وحتى عمر 6 سنوات، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة للوصول الى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

وقالت الدكتورة فاطمة سلطان العلماء استشاري ورئيس شعبة صحة الطفل بقطاع الرعاية الصحية الأولية ان الحملة تأتي ضمن استراتيجية دبي لأصحاب الهمم وبرنامج الكشف المبكر عن الإعاقة والمنبثق من محور الصحة وإعادة التأهيل بهدف تقديم التشخيص المناسب لأصحاب الهمم وتطوير واختبار البرامج النموذجية لخدمات الفحص المبكر للأطفال.

وأوضحت أن الحملة التي ستستمر بمختلف المراكز الصحية تهدف الى رفع وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الفحص المبكر وأدوات الكشف عن التأخر النمائي لدى الأطفال للوصول الى أكبر عدد ممكن من الفئة المستهدفة وضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة لمحتاجيها من الأطفال مشيرة الى ان غياب التدخل المبكر يساهم بوجود طفل بين كل ثلاث أطفال لديهم اعاقات او صعوبات مدرسية كبيرة.

وأشارت الدكتورة العلماء الى ورش العمل المتعددة التي تتضمنها الحملة والموجهة للعاملين في القطاع الطبي الخاص بدبي لتوعية العاملين في هذا القطاع بأهمية الكشف المبكر عن التأخر النمائي عند الأطفال، والأساليب والوسائل المتعددة للكشف عن هذا التأخر لضمان التدخل العلاجي في الوقت المناسب وتفادي المضاعفات السلبية الناتجة عن ذلك.

وأشارت الى ان 11% من الأطفال على مستوى العالم لديهم خطورة عالية للإعاقة ويحتاجون للمزيد من التقييم، و43% منهم على خطورة منخفضة للإعاقة ويحتاجون فقط الى المراقبة والمتابعة الروتينية، لافتة الى التأخرات النمائية الأكثر شيوعا والمتمثلة في الشلل الدماغي، والإعاقة البصرية والسمعية، والتخلف العقلي، وصعوبة التعليم، وقصور الانتباه وفرط الحركة، واضطرابات طيف التوحد، والاضطرابات السلوكية.

وأشارت الدكتورة العلماء الى نتائج الاستبيان الخاص بمدى اهتمام الأمهات بالكشف المبكر عن الإعاقة النمائية والذي أظهر ان 14% منهن ليس لديهن أي معرفة بأية وسيلة للكشف عن أي شذوذ في نمو الطفل، و9% من الأمهات لا يستشرن مقدم الرعاية الصحية إذا لاحظن ان نمو اطفالهن لا يماثل نمو الأطفال في نفس العمر، و5% لا يتابعن نمو أطفالهن.

وأوضحت الجهود التي يقوم بها قطاع الرعاية الصحية الأولية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة من خلال تصميم استبيان متخصص يتم تعبئته من قبل الوالدين للتأكد من تطور الطفل من حيث اللغة والحركة ومساعدة الذات والمهارات الأكاديمية المبكرة والسلوك والصحة العقلية والعاطفية والاجتماعية، بحيث يتم تقييم هذه المعلومات من قبل الطبيب المختص ووضع البرنامج العلاجي لمن لديهم أو معرضون لخطر التأخر في النمو او الإعاقة.

وقالت ان هيئة الصحة بدبي ستقوم خلال الفترة المقبلة بربط خدمة الكشف المبكر مع تطبيق طفلي الذكي من خلال استبيان مخصص لهذه الغاية يتم تعبئته من قبل أولياء الأمور ويكون متاحا امام الأطباء لتقييم الحالة الصحية للطفل وتعريف الأهل بمدى الحاجة لمراجعة المركز الصحي لتقييم الحالة ووضع البرنامج العلاجي لها.

وأوضحت الدكتورة العلماء الخدمات المتعددة التي يوفرها برنامج التدخل المبكر كالتقييم التشخيصي، والعلاج المهني، والعلاج الطبيعي، وعلاج النطق، وخدمات الدعم الاجتماعي مؤكدة على جاهزية وإمكانيات عيادات صحة الطفل بمراكز الرعاية الصحية الأولية للكشف المبكر عن الإعاقات النمائية والجسدية والذهنية والنفسية ووضع البرامج العلاجية الشاملة لمن يحتاجها من الأطفال.

واستعرضت البرامج المتعددة التي توفرها هيئة الصحة بدبي حاليا للكشف المبكر عن الاعاقات المختلفة ومنها الفحص الطبي قبل الزواج، والفحص المبكر عن الأمراض الوراثية والأيضية لحديثي الولادة لمن يعانون من اضطرابات لا تظهر في الغالب عند الولادة، والفحص المبكر عن مرض اليرقان، والفحص المبكر عن الإعاقة السمعية والبصرية، والكشف المبكر عن الاعاقة النمائية، وعن أعراض التوحد.

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