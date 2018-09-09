الأبيض الشاب يسعى لحصد لقب بطولة تايلاند الودية الثلاثاء المقبل

واصل منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، تألقه في بطولة تايلند الودية للشباب والمقامة حاليا في العاصمة بانكوك، بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي على نظيره منتخب تايلند “المستضيف” بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس على أرضية ملعب راجا مانغالا، سجل هدف الأبيض الشاب اللاعب عبد الله عبد الرحمن النقبي في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الثاني.

وتأتي مشاركة منتخب الشباب في هذه البطولة الودية والتي تضم منتخبات “الإمارات، الأردن، تايلند، الصين” ضمن استعدادات الأبيض للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في العاصمة الإندونيسية جكارتا أكتوبر المقبل.

ودخل المدرب الفرنسي للأبيض الشاب المباراة بتشكيلة أساسية ضمت كل من، سالم مفتاح في حراسة المرمى، عمر سعيد صواف، يعقوب يوسف آل علي، فارس خليل، عبد الله عبر الرحمن النقبي، طحنون الزعابي، يوسف علي المهيري، سلطان سعيد مفتاح، سعيد عبيد الكعبي، خالد محمد البلوشي، سعود عبد الرحمن سعيد.

وشهدت المباراة ندية قوية بين المنتخبين وأداء بدني وفني جيد، حيث شهد شوطا المباراة سيطرة جيدة للاعبي المنتخب الوطني للشباب وسط تألق مجموعة من اللاعبين، وتنفيذهم لتوجيهات المدرب وتعليماته بصورة ممتازة، حيث اتسم اللعب بتقارب الخطوط وتفاهم وتناغم بين اللاعبين، ونقل الكرة وتمرريها بطريقة صحيحة وذكية، أضافة إلى أغلاق جيد للمساحات الخلفية وعدم السماح للاعبي الخصم ببناء أو شن الهجمات والتي كانت تفقد فاعليتها قبل وصولها إلى الحارس سالم مفتاح، في الوقت الذي ضاعت مجموعة من الهجمات للاعبي الأبيض الشاب والتي لم تستثمر بشكل جيد مع غياب عامل التوفيق الذي حال دون زيادة رصيد الأهداف.

وأشرك باتيللي مدرب المنتخب في هذه المباراة مجموعة من لاعبي الصف الثاني للمنتخب للوقوف على جاهزيتهم واعطائهم الفرصة لإثبات حضورهم ووجودهم مع المنتخب وبالفعل كانوا في الموعد واثبتوا حضورا فنيا وبدنيا جيدا، وتستمر البطولة الودية حتى 11 سبتمبر الجاري يعود بعدها الأبيض الشاب إلى التجمع الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي قبل سفره إلى ماليزيا لعقد معسكر هناك قبل توجهه إلى العاصمة الإندونيسية جكارتا للمشاركة في النهائيات والتي تنطلق للفترة من 6 إلى 16 أكتوبر المقبل.

وسيلاقي المنتخب الوطني للشباب منتخب الأردن الشقيق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 سبتمبر الجاري آخر أيام البطولة بشعار الفوز وإحراز لقب البطولة في الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الإمارات.

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