516 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 12 مليون في “السوق الكبير”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 516 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 123 مبايعة بقيمة 167 مليون درهم، منها 24 مبايعة للأراضى بقيمة 60 مليون درهم و 99 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 107 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة السوق الكبير تليها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 6 تليها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 5.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وتلتها منطقة الراشديه بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 0.2 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 6 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الاولى بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم وثالثة فى مرسى دبي بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 349 مليون درهم منها 18 رهونات أراضى بقيمة 112 مليون درهم و 24 رهونات فلل وشقق بقيمة 237 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 142 مليون درهم وأخرى فى منطقة وادي الصفا 5 بقيمة 76 مليون درهم.

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