دبي | اتهام عربي بسرقة حصالات تبرع «الهلال الأحمر»

بواسطة / بتاريخ 2018-09-09 في 5:12 م /
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باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف عربي الجنسية يبلغ من العمر 53 عاماً بتهمة سرقة 26 ألف من أموال حصالات التبرع الخارجية العائد لهيئة الهلال الأحمر.

وذكر مستشار قانوني يعمل بالهيئة إن المتهم هو رئيس لجنة الجرد ومسؤول المناديب التابعين للهيئة وأنه اختلس حصيلة جمع التبرعات الخارجية بحصالات الهيئة وكانت تحوي ما يقارب 26 ألف درهم.

وأضاف أن بحسب التحقيقات فإن المتهم كان يستلم حصالات الأموال ولا يقوم بتوريد المبالغ بالكامل، إذ دأب على عزل مبلغ من القيمة الإجمالية للحصالة ثم يورد مبلغ أقل وتم اكتشاف أمره من قبل الموظفين الذين شكوا في أمره وبناء على هذا تم تشكيل لجنة جرد للأموال وتبين أنه يسلم كشوفات غير صحيحة بها فوارق مالية.

وأشار إلى أن المتهم أقر بذلك أمام مدير الفرع عازياً ذلك إلى مروره بضائقة مالية واعترف بخطئه، على عكس ما فعل في محضر استدلال الشرطة إذ أنكر جريمته .

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