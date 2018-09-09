كوريا الجنوبية تسعى لوقف انتشار فيروس “كورونا”

تبحث الحكومة في كوريا الجنوبية إجراءات وقف انتشار مرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية فيروس (كورونا) بعد اكتشاف أول حالة إصابة في البلاد منذ ثلاث سنوات، لذلك تعقد الحكومة الكورية الجنوبية اجتماعًا طارئا اليوم الأحد بهذا الخصوص.

وفي هذه الأثناء أكدت السلطات الصحية أمس السبت إصابة رجل يبلغ من العمر 61 عاما بالعدوى الفيروسية بعد عودته من رحلة عمل في الكويت عبر دبي في الامارات العربية المتحدة، في أول ظهور للمرض منذ عام 2015 .

وأشارت تقارير محلية إلى أن رئيس الوزراء لي ناك يون سيترأس اجتماع اليوم الأحد، الذي سيشمل أيضا وزير الصحة، ووزير الداخلية ، ورئيس المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومسؤولو المستشفيات والخبراء المختصون لمناقشة سبل منع الفيروس من الانتشار.

يذكر أن أول حالة اصابة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ظهرت في أيار/ مايو عام 2015 ، حيث توفى 38 شخصا جراء تفشي الفيروس، بعد أن أصيب به 186 شخصا وتم وضع أكثر من 16 ألف شخص في الحجر الصحي، وفقا لوكالة أنباء “يونهاب” .

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