مانشستر يونايتد يفكر في إعادة بوجبا ليوفنتوس مقابل ديبالا

بواسطة / بتاريخ 2018-09-09 في 6:56 م /
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لم تتوقف التقارير حول رغبة الفرنسي بول بوجبا في الرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير المقبل، والآن ظهر في الصورة نجم آخر ربما يتحكم في مسار الصفقة المحتملة.. باولو ديبالا.

وانتشرت الأنباء في الفترة الأخيرة حول توتر العلاقة بين بوجبا وجوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر، وأن هذا ربما يدفع اللاعب للرحيل، إلى أن تحدث بنفسه قائلا: “لا أحد يعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة”.

لتكشف صحيفة (كالتشيو ميركاتو) الإيطالية عن أن يونايتد ربما يوافق على التفريط في اللاعب، لكن المقابل سيكون ديبالا.

وذكرت الصحيفة أن عدد من الأندية أظهرت اهتمامها بالنجم الأرجنتيني أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، وأن اهتمام مانشستر يونايتد باللاعب ربما يغير كل شئ على الرغم من تمسك النادي الإيطالي به.

ديبالا أيضا لا يعيش أفضل أيامه مع يوفنتوس في الموسم الحالي، حيث لم يشارك أساسيا سوى في مباراة واحدة أمام كييفو فيرونا بافتتاح الموسم، ليقرر أليجري إجلاسه على مقاعد البدلاء أمام لاتسيو ثم إشراكه لمدة 10 دقائق فقط أمام بارما.

بوجبا تألق مع فرنسا في كأس العالم 2018 وقادها للتويج بالبطولة، أما ديبالا فكانت معاناته مضاعفة مع الأرجنتين التي ودعت البطولة من دور الـ16، حيث لم يشارك سوى دقائق قليلة.

وانتقل بوجبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد عام 2016 في صفقة تقدر بـ89 مليون جنيه إسترليني كأغلى لاعب في العالم وقتها.

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