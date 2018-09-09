مانشستر يونايتد يفكر في إعادة بوجبا ليوفنتوس مقابل ديبالا

وانتشرت الأنباء في الفترة الأخيرة حول توتر العلاقة بين بوجبا وجوزيه مورينيو المدير الفني للشياطين الحمر، وأن هذا ربما يدفع اللاعب للرحيل، إلى أن تحدث بنفسه قائلا: “لا أحد يعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة”.

لتكشف صحيفة (كالتشيو ميركاتو) الإيطالية عن أن يونايتد ربما يوافق على التفريط في اللاعب، لكن المقابل سيكون ديبالا.