شرطة أبوظبي تعلن تركيب وتفعيل أجهزة جديدة ضمن منظومة “سهل”

انتهت شرطة أبوظبي من تركيب وتفعيل منظومة أجهزة الخدمة الذاتية ” سهل” في عدد من واحات أدنوك ومراكز إسعاد المتعاملين في إمارة أبوظبي خلال أغسطس الماضي.

ودعت الجمهور إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها أجهزة سهل في إتمام معاملاتهم على وجه السرعة لخدمات ” ترخيص السائقين والآليات” بما يتناسب مع وقت المتعامل، عبر تجربة متميزة وخدمات تفوق تطلعاتهم وتعزز سعادتهم.

وأكدت الحرص على تنويع قنوات تقديم الخدمة المتاحة للجمهور لتتناسب مع كافة شرائح المتعاملين مشيدةً بجهود وتعاون “أدنوك” كشريك إستراتيجي في إنجاح مراحل تفعيل الأجهزة الجديدة.

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