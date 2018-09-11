يورط أخاه في قضية مخدرات ليتنصل من التهمة !

بواسطة / بتاريخ 2018-09-11 في 12:19 م /
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لم يجد زائر أفريقي حيلة للخلاص من قبضة رجال الجمارك ومكافحة المخدرات في مطار دبي، الذين ضبطوا بحوزته كبسولات مخدرة، سوى الادعاء بأن هذه الممنوعات ليست له، وإنما تخص أخيه المقيم في الدولة، إلا أنه لم ينجح في إقناعهم بأنه لا يعلم بوجودها داخل الحقيبة التي كان يحملها، خصوصا وأنها كانت موجودة على سطح الأغراض التي كانت داخل تلك الحقيبة ويمكن مشاهدتها بسهولة.

فيما قررت النيابة العامة في دبي أمس إحالة الزائر إلى محكمة الجنايات بتهمة جلب وحيازة مؤثرات عقلية عبارة عن 1120 كبسولة تحتوي على مادة بريجابالين.

وقالت مفتشة في جمارك دبي أمام النيابة العامة أنه تم الاشتباه بالزائر المتهم لدى وصوله إلى صالة تفتيش المسافرين في المطار وبتفتيش حقيبته التي كان يحملها تبين أنها تحتوي على كمية كبيرة من الكبسولات الدوائية المدون عليها «بريجالين».

وأضافت أنه بسؤال المتهم عن تلك الكبسولات أفاد بأنها ليست له وإنما تخص أخيه المقيم في دبي وهو المسئول عنها ، مضيفا أنه كان لا يعلم بوجودها داخل الحقيبة، بالرغم من أنها «كانت موضوعة على سطح الأغراض بصورة عادية ولم تكن مخبأة في الجيوب أو بين الأغراض” .

 

 

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