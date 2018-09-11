إطلاق هاتف OPPO Find X من دبي

أعلنت شركة أوبو اليوم عن إطلاق هاتفها الرائد OPPO Find X في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في حدث أقامته في فندق أرماني في دبي. لتقدم هاتفها إلى الجمهور في المنطقة بعد أن كانت قد أطلقته سابقًا في أسواق عالمية أخرى.

ويحمل هاتف أوبو معالج سنابدراغون 845 من كوالكوم مع ذاكرة رام بسعة 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت.

ويحتوي الهاتف على شاشة بتقنية Panoramic Arc Screen بقياس 6.4 بوصة شبه كاملة، حيث أن الكاميرا الأمامية غير موجودة فيها بسبب تقنية الانزلاق الجديدة التي طورتها الشركة لإظهار الكاميرا من الخلف، كما أن الشاشة تأتي مع تقنية بصمة الأصبع المدمجة بداخلها مما يسهل فتح الهاتف بشكل أسرع.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الهاتف يجلب معه كاميرا أمامية بدقة 25 ميجا بكسل مع خاصية التعرف على الوجه بتقنية ثلاثية الأبعاد 3D Structured، وهي بدورها تتيح توفر تقنية الايموجي ثلاثي الأبعاد Omoji التي توفرها الشركة على غرار ما توفره آبل وغيرها من شركات الهواتف.

كما يأتي الهاتف مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجا بكسل و20 ميجا بكسل والتي تقدم تجربة مميزة في التصوير وتحتوي بدورها على تقنية الإضاءة 3D Structured والتي بإمكانها مسح نحو 15,000 نقطة.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 3,700 ملي أمبير / ساعة، والتي تعمل بتقنية الشحن السريع VOOC التي تتواجد في هواتف وان بلس أيضًا.

ويأتي OPPO Find X بسعر 3,999 درهم إماراتي منذ اليوم، فيما تأتي النسخة الخاصة منه بالشراكة مع شركة لامبورغيني بسعر 6,999 درهم، وهي تدعم خاصية الشحن السريع جدًا SuperVOOC وتحتوي على شعار شركة السيارات محفورًا على الظهر.

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