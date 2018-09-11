شاهد بالصور | جزر أران المذهلة في أيرلندا

أنها الجزر القديمة أو جزر أران، البوابة الغربية لأيرلندا، وأحد المعالم السياحية الهامة في إيرلندا وإيرلندا.

أران هي 3 جزر واقعة في غرب أيرلندا، وهي أينيس مور وأينيشمان وإينيشير، تقع على بعد 40 كلم من ميناء جالواي، وتشكل قلعة حماية طبيعية ضد الغزاة في خليج جالواي.

يتحدث غالبية أهل هذه الجزر اللغة السلتية، بالإضافة إلى أخرون يتحدثون اللغة الأيرلندية، لكن بعض السكان يستخدمون اللغة الأنجليزية للتحدث مع السياح.

تتميز هذه الجزر بطبيعتها الصخرية والمنحدرات الشديدة، بالإضافة إلى سطحها الأخضر الذي تغطيه الأعشاب، وكذلك الشواطئ ذات الصخور التي تتحطم عليها الامواج الشديدة.

أحد المناظر المذهلة لهذه الجزر هي الحدود الصخرية التي تفصل بين الأراضي الزراعية لأهالي هذه الجزيرة، وكذلك الأكواخ الصخرية القريبة من المنحدرات لمراقبة البحر.

وهناك أيضا قلعة دون أونجاسا، التي تشكل جزء من أساطير الميثيولوجيا الأيرلندية، وتقع على حافة منحدر على ارتفاع 100 متر. وتتميز هذه القلعة بأن الأحجار متراصة بدون أي مواد تربطها كالأسمنت، إذ تعتمد على ثقل الأحجار للحفاظ على التماسك.

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