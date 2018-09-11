الشارقة | بدء إصدار تصريح قيادة صحراوية للسفاري

انطلاقاً من حرصها على تطوير مستوى الخدمات المقدمة إلى الجمهور وإسعاد المتعاملين، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، يعلن معهد الشارقة للسياقة، عن بدء تطبيق اصدار (تصريح قيادة صحراوية –سفاري) خاصة لشركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات في البر والسفاري في امارة الشارقة، وذلك يوم الاحد 16-9-2018 بهدف تعزيز الامن والسلامة والحفاظ على أرواح الاسر والعائلات ممن يرتادون البر.

وأشار العقيد علي بالزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين رئيس مركز إسعاد المتعاملين أن هناك العديد من شركات السياحة التي تعمل على تنظيم رحلات البر وسفاري للعائلات سواء المقيمة في الدولة أو السياح الراغبين في الاستمتاع بالأجواء الطبيعية الخلابة لصحراء الإمارات، مما يزيد نشاط شركات السياحة التي تعمل على تنظيم تلك الرحلات على شكل أفواج في مركبات عدة، تأخذ الزوار في رحلة قيادة مختلفة عبر الكثبان الرملية صعوداً وهبوطاً، مما يتطلب مهارة وحرفية عاليتين في مثل تلك الطرقات غير الممهدة، بل والخطرة أحياناً على من لا يتقن فن التعامل معها، أو يمتلك المركبة المناسبة.

وأضاف العقيد علي بالزود أن معهد الشارقة للسياقة يمنح تصريح قيادة خاص لهؤلاء السائقين يطلق عليها «تصريح القيادة الصحراوية – السفاري»، وهي تخول حاملها قيادة المركبات السياحية البرية على الطرق غير المعبدة، خلال الرحلات التي تقوم بها شركات السياحة العاملة في الإمارة، بعد اجتياز برنامج قيادة خاص في المعهد، يتلقى من خلاله منهاجاً خاصاً للتدريب على القيادة يشمل التدريب بشقيه النظري والعملي في معهد الشارقة للسياقة في مثل تلك المناطق وبين الكثبان الرملية، وكيفية التعامل مع المركبة في حال علقت في الرمال، بطرق فنية وعلمية بحتة، يتخرج منها الشخص بعد الفترة المحددة من قبل المعهد بحسب مهارة كل سائق، ليحصل بعدها على رخصة القيادة.

وأوضح مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين مدير مركز خدمات المرور أن دورات القيادة الصحراوية تتكون من مراحل تدريبية تشمل النظرية والعملية لتعلم فن القيادة في الصحراء من خلال قيادة السيارات الحديثة، ليتمكن المتدرب من اكتساب مهارات جديدة خاصة بخوض غمار الصحراء بمختلف أنواعها وتحدياتها، بطريقة احترافية ترتكز على فهم عميق لطبيعة الصحراء وتوقع كل المخاطر المحتملة حفاظاً على سلامة الارواح.

مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص بشكل مستمر على تحقيق الريادة والتميز وفقاً لأعلى معايير الجودة

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