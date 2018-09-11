443 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 9 مليون في “نخلة جميرا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 443 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 137 مبايعة بقيمة 266 مليون درهم، منها 16 مبايعة للأراضى بقيمة 69 مليون درهم و 121 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 197 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة البدع تليها مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة الحبية الثالثة.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة فى الحبيه الرابعة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة الجداف كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها10 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة فى ورسان الاولى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 177 مليون درهم منها 21 رهونات أراضى بقيمة 147 مليون درهم و 22 رهونات فلل وشقق بقيمة 30 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 42 مليون درهم وأخرى فى منطقة ورسان الرابعة بقيمة 25 مليون درهم.

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