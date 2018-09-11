30 تطبيق ولعبة متاحين مجانا لفترة محدودة على أندرويد

كما عودناكم مع نهاية ومنتصف كل أسبوع، نستعرض معكم باقة من التطبيقات والألعاب المدفوعة لنظام تشغيل أندرويد على أن تكون متاحة مجّانًا وبشكل كامل لفترة محدودة، لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُأجّل تحميل أي تطبيق يُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدود وإرجاعه لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل مباشرة للقائمة:

التطبيقات:

الألعاب:

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