مدرب البرازيل يرد على ترامب: نملك 5 كؤوس عالم

وكان ترامب قد قال، أثناء استقباله لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في البيت الأبيض، لأحد الصحفيين البرازيليين “بلد كرة القدم.. أظن أنكم تعانون من المشاكل مؤخرا”.

وقبل مواجهة سلفادور وأثناء المؤتمر الصحفي رد تيتي على الرئيس الأمريكي قائلا: “ردي على ترامب هو أننا نملك 5 بطولات كأس عالم”.

وأضاف “ربما من الناحية التاريخية قد يعرف أفضل”.

ونجحت البرازيل في الانتصار على الولايات المتحدة وديا فجر السبت بثنائية سجلها روبيرتو فيرمينو ونيمار دا سيلفا.