مواد استهلاكية ترفع ضغط الدم لدى ثلث سكان الدولة

أكد د.سهيل الركن، رئيس الجمعية الإماراتية لطب الأعصاب، أن الإنسان يحتاج يوميًا إلى 1.5 جرام صوديوم، لكن المستهلك الإماراتي يتناول أكثر من 5 جرامات صوديوم في اليوم، وذلك من خلال الأطعمة غير الصحية والمواد الاستهلاكية التي تسبب ارتفاعاً في ضغط الدم، فقطعة البيتزا حسب الدراسات تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم وتفوق الاحتياج اليومي للجسم، مضيفا انه بالإمكان إنتاج بيتزا بصوديوم أقل، فالمطاعم تحرص على استخدام الملح بكثرة، لأن الملح يمنع تعفن المنتج، ويكون المنتج صالحاً لوقت أطول.

وأوضح أنه حسب الدراسات التقديرية فإن المصابين بارتفاع ضغط الدم من البالغين في الدولة أكثر من الثلث، وأكثر من المصابين بالسكري، وفي دراسة أجراها مستشفى راشد تبين إن عدد المصابين بالجلطة الدماغية 72% منهم لديهم ارتفاع في ضغط الدم.

وقال إن هناك ضرورة لوضع قوانين صارمة للحد من استخدام الصوديوم في الأطعمة، ووضع تشريعات للتغذية، وتعميمها على البضائع المستوردة والمطاعم، وتوعية الناس بحيث يرون الملصق الذي يحتوي على كافة محتويات المنتج، ويختارون المنتج الصحي، ونحتاج إلى برامج توعوية مكثفة لأمراض ارتفاع ضغط الدم وعلاقته بفرط تناول الصوديوم، فثمة دراسة أجريت تثبت أنه إذا قلل الشخص 50 % من استهلاكه للأملاح والصوديوم يوميًا، فسيقلل ضغطه نحو 16 درجة من غير حاجته لتناول الدواء.

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