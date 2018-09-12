عصابة يقودها خليجي تسرق 272 ألف درهم بالحيلة

تمكنت عصابة مكونة من خليجيين وعربي وإفريقيين من استخدام الحيلة وانتحال صفة رجال التحريات لسرقة 272 ألف درهم، بعد مداهمة سيارة أثناء عملية استبدال أموال مشبوهة.

وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة جنايات دبي، أمس، إلى استعانت خليجي بأربعة آخرين في التخطيط لجريمة سرقة وذلك بالاحتيال على المجني عليه بعد توزيع الأدوار بينهم، حيث أدعى إفريقيان أنهما لديهم مبلغ 150 ألف دولار، ويريد أحدهما استبدالها بعملة الدولة، بدعوى إنه لا يجيد التعامل مع شركات الصرافة، ثم طلب أحدهما من شخص تدبير المبلغ المطلوب .

واتفقوا على مبلغ 272 ألف درهم، وتم الاتفاق على الموعد والمكان لتسليم وتبديل الأموال، وحضر أحد الأفريقيين لاستلام المبلغ وعندما شاهد المال في حقيبة أحضرها المجني عليه وبرفقته صديق له في سيارته، سأله عن قيمتها وعندما علم أنها 272 ألف درهم أخبره بأن المبلغ المستحق مقابل الدولارات أكبر من ذلك، وعليه رفض الاستلام، فاتصل المجني عليه بالمتهم الإفريقي الثاني واتفقا على مكان آخر سيحضر إليه الإفريقي بنفسه لإنهاء الصفقة، وبالفعل وبينما كان المجني عليه وصديقه ينتظران فاجأهما باقي المتهمين بلبس الزي الوطني ومداهمة السيارة وأظهروا بطاقات عسكرية وادعوا أنهم من رجال التحريات وسألوا عن حقيبة النقود وما فيها واستولوا عليها وفروا هاربين .

اقرأ ايضا

التعليقات