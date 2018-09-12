نوران البناي .. أول إماراتية تنال شهادة عالمية في تذوق القهوة

تعتبر المواطنة الإماراتية الشابة نوران البناي أول متذوقة قهوة عالمية، بعد حصولها على شهادات احترافية من منظمة القهوة العالمية، والمعهد الأميركي لجودة القهوة، حيث وقعت نوران في غرام القهوة منذ طفولتها، معتبرة جدتها ملهمها الأول في حب القهوة العربية، وكبر هذا الشغف لدى نوران، فقررت المهندسة المعمارية الشابة، الحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الجودة بالجامعة الأسترالية، وتعمل في أدنوك البرية كمهندسة في جودة المشاريع، أن تخوض تجربة جديدة تضيف إلى رصيد خبراتها الحياتية .

واستطاعت البناي، أن تقضي دورات تدريبية كاملة لانتزاع الخبرة والمعرفة المدعومة بالوثيقة الأكاديمية، من «بريستا» منظمة القهوة العالمية بالولايات المتحدة، كخطوة أولى، فقد كانت فكرة تأسيس مشروع افتتاح محل قهوة، تختمر في ذهنها قبل سفرها، وبالفعل عادت نوران لتفتح محل قهوة في جزيرة الريم بأبوظبي باسم “عمارة القهوة”

وقالت نوران: «كنت أصنع القهوة مع جدتي، وتعلمت منها فن ضبط معايير القهوة، وأشعر بسعادة عند إعداد القهوة وتقديمها للناس، ولهذا عزمت على احتراف القهوة، وتعلم أصولها وفنونها من المختصين، بحسب معايير عالمية، لنشر ثقافة القهوة المختصة في الإمارات.

وعن المعايير والاختبارات الخاصة لنيل هذا التخصص، تصف نوران نفسها بأنها أول إماراتية تنال شهادة عالمية في تذوق القهوة من أميركا، وأضافت: «اجتزت اختبارات مختلفة في حاسة الشم والتذوق، ونجحت في 20 امتحاناً عملياً ونظرياً، وخضت تدريبات في تذوق المحاليل وطرق تحميص القهوة ودرجاتها، فضلاّ عن الإلمام بكافة أنواع بيئات القهوة حول العالم مثل القهوة الإثيوبية والبرازيلية وتمييز الفروق الجوهرية بينها.

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