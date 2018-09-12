شاهد بالصور | فندق على متن مروحية في اسكتلندا

ربما يكون المكان الوحيد من نوعه حول العالم الذي يمكنك الإقامة والنوم فيه، أنها المروحية العسكرية البحرية التي تحولت إلى فندق في اسكتلندا.

يوضح موقع “ذا كالتشر تريب” المهتم بالسفر أن طائرة تابعة للبحرية الملكية البريطانية تحولت إلى فندق مذهل من قبل شركة هليكوبتر جلامبينج في اسكتلندا.

الطائرة المروحية من طراز زات أيه 127، وتستقر في مدينة ستيرلينج الاسكتلندية.

وقامت الشركة بتغيير المحتوى الداخلي للمروحية لتحوله إلى غرفة فندقية فخمة، بغرفة نوم رائعة ومطبخ وغرفة جلوس في الكابينة، وحتى غرفة لحمام سباحة.

وتسمح غرفة الجلوس في الكابينة الزجاجية بالاستمتاع بمشهد النجوم والطبيعة الساحرة المحيطة.

أحد جماليات هذا الفندق في المروحية، هو السرير الرائع الموجود في ذيل المروحية، والمحاط ببعض السرائر الصغيرة التي تكفي أسرة لـ 5 أشخاص.

التصميم الداخلي للطائرة مزين بغطاء خشبي مزخرف باللون الأبيض والمتناسق مع محتوى الفندق.

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