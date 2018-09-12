دائرة النقل في أبوظبي: إغلاق جزئي للدوار على امتداد شارع 16 في مصفح
بواسطة آراء الإخبارية / بتاريخ 2018-09-12 في 2:37 م /
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