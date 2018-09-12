“طرق دبي” تطلق خدمة التجديد التلقائي لترخيص مركبات الأفراد

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاقها “خدمة التجديد التلقائي” لمركبات الأفراد بعد أن شملت في مرحلة سابقة مركبات الشركات، وذلك في إطار خطة التحول الإلكتروني التي تنتهجها الهيئة في كل خدماتها، مواكبة لمبادرة “المدينة الذكية” التي أطلقتها حكومة دبي الرشيدة.

وقال جمال السادة، مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة: إن خدمة “التجديد التلقائي” تأتي في إطار خطة التحول الإلكتروني التي تسعى مؤسسة الترخيص إلى تنفيذها في خدماتها كافة، وإن الخدمة متوفرة لمركبات الأفراد والشركات على موقع الهيئة www.rta.ae ، ويتطلب الاستفادة من الخدمة أن يمتلك المتعامل حساباً في المحفظة الإلكترونية.

وأضاف: إن المحفظة الالكترونية عبارة عن خدمة مجانية لاستيفاء رسوم المعاملات التي يتم تقديمها للمتعاملين، حيث يقوم المتعامل بفتح حساب بالهيئة عن طريق الاشتراك في خدمة المحفظة الالكترونية من خلال التسجيل في موقع نول www.nol.ae وتعبئة البيانات المطلوبة، وربط الخدمة مع خدمات الترخيص ثم تغذية الحساب بالرصيد من خلال بطاقة الائتمان او صرافة الانصاري، ومن ثم يمكن استخدام المحفظة الالكترونية لتسديد رسوم الخدمات، مؤكداً أن خدمة “التجديد التلقائي” تستهدف إسعاد المتعاملين وذلك بتسهيل الإجراءات والحد من الازدحام في مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمات .

يمكن الدخول إلى الخدمة التجديد التلقائي عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة وتسجيل الدخول ، من ثم يختار “خدمات الترخيص” ثم يختار الاشتراك في التجديد التلقائي، وأنه بإمكان المتعامل تحديد أرقام المركبات التي يريد تجديدها تلقائيا ، ويمكنه التجديد خلال 90 يوماً قبل تاريخ انتهاء الترخيص، وكذلك تحديد قيمة الحد الأعلى المسموح به لسداد المخالفات باستخدام المحفظة الإلكترونية، ثم التأكيد على صحة البريد الإلكتروني واختيار طريقة توصيل بطاقة ملكية المركبة الجديدة، وتعبئة البيانات المطلوبة والتأكيد على الاشتراك بالخدمة ، حيث ستصل المتعامل رسالة نصية قصيرة تؤكد اشتراكه بالخدمة.

والمتعامل يمكنه استخدام خدمة “التجديد التلقائي” على أن يتم التجديد تلقائياً لاحقا كلما حلّ موعد تجديد المركبة، وأنه سوف يتلقى إشعاراً يفيد بأن المركبة/ المركبات قيد التجديد فضلا عن دفع الرسوم المقررة عن طريق المحفظة الإلكترونية، بعدها يمكن للمتعامل استلام الملكية عن طريق شركة الشحن المتعاقدة مع الهيئة أو عن طريق أحد مراكز اسعاد المتعاملين في حال تطلب الامر استبدال اللوحات، كما تم عمل فيديو لإدراجه في قنوات التواصل الاجتماعي وتوزيع مطويات في مراكز الخدمة تشرح طريقة الاشتراك في الخدمة.

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