إستدعاء 25 لاعبا لمعسكر البيض الشاب

اختتم منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، وبنجاح مشاركته في البطولة الدولية الودية والتي أقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك للفترة من 3 إلى 11 سبتمبر، وحقق الأبيض الشاب المركز الثاني في البطولة بعد المنتخب الأردني الشقيق الذي تمكن من إحراز المركز الأول، وشارك في البطولة الودية أربعة منتخبات هي تايلند والصين إلى جانب منتخبنا الوطني والمنتخب الأردني ولعبت المسابقة بنظام المجموعة الواحدة بواقع ثلاث مباريات لكل منتخب.

وقدم الأبيض الشاب عروضا جيدة ومستوى فني وبدني متقدم، بعد أن حقق انتصارين الأول على المنتخب الصيني بهدف دون مقابل، والثاني على المنتخب التايلندي بذات النتيجة، وخسارة من نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال راشد عامر البدواوي المشرف الفني على المنتخب عقب ختام البطولة، حققنا من خلال المشاركة في البطولة مكاسب فنية عديدة عادت على الجهاز الفني بالكثير من الإيجابيات خاصة وأن المنتخبات المشاركة في البطولة تستعد هي الأخرى لنهائيات كأس آسيا المقبلة في جكارتا، مشيرا إلى أن المدرب الفرنسي للمنتخب السيد لوديفيك باتيللي دون ملاحظاته حول أداء اللاعبين وتشكلت لدينا كجهاز فني صورة جيدة لتشكيلة المنتخب التي من المؤمل المشاركة بها في النهائيات.

وأشاد المشرف الفني للمنتخب بأداء اللاعبين وانضباطهم وحسن تعالمهم مع توجيهات وتعليمات الجهاز الفني، وحرصهم العالي على تقديم كل ما لديهم لحجز مكانهم ضمن تشكيلة الأبيض المشاركة في النهائيات القادمة.

وقدم البدواوي شكره وتقديره للاتحاد التايلندي على دعوته للمشاركة في هذه البطولة المتميزة وعلى كل ما تم تقديمه للبعثة لنجاح مشاركتها في البطولة، وشكر لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة على دعمها واهتمامها المتواصل بالمنتخب الوطني للشباب وتهيئة كل الظروف والأسباب لإعداد مثالي للأبيض الشاب.

وعلى صعيد نفسه قدم المدرب الفرنسي لودفيك باتيللي قائمة تضم 25 لاعبا لمعسكر الأبيض الشاب في دبي للفترة من 16 سبتمبر الجاري لغاية 4 أكتوبر القادم تتخلله مباراتين وديتين مع المنتخب العراقي للشباب يوما 24 و 26 سبتمبر على ملعب ذياب عوانه في اتحاد الكرة بدبي.

وضمت قائمة المنتخب الوطني للشباب لمعسكر دبي كل من : سهيل عبد الله المطوع، عبد الرحمن صالح، علي صالح عمر، فارس خليل محمد، يوسف علي بخيت (الوصل)، طحنون حمدان الزعابي، فهد محمد يوسف الحمادي، منصور إبراهيم الحربي (الوحدة)، خالد محمد البلوشي، سعود عبد الرحمن المهري، سعيد يوسف العامري (العين)، أحمد عبد الله جميل، رائد رضا، عمر أحمد سالم، عيد خميس النعيمي، عبد الله عبد الرحمن النقبي، (شباب الأهلي دبي)، سعيد عبيد الكعبي، سلطان سعيد مهبوب الشارقة، راشد سالم، عمر سعيد محمد (حتا)، أحمد فوزي جوهر، سالم خيري أحمد (الجزيرة)، يعقوب يوسف عبدالله (الإمارات)، ماجد راشد سلطان، فهد باروت عثمان (اتحاد كلباء).

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