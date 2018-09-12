1.3 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 371 مليون في “جميرا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1 مليار 379 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 146 مبايعة بقيمة 886 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضى بقيمة 689 مليون درهم و 113 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 197 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 371 مليون درهم فى منطقة جميرا الاولى تليها مبايعة بقيمة 133 مليون درهم فى منطقة جميرا الاولى تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الثالثة.

و قد تصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة فى ند الشبا الاولى بتسجيلها 6 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها18 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 493 مليون درهم منها 15 رهونات أراضى بقيمة 451 مليون درهم و 39 رهونات فلل وشقق بقيمة 42 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 351 مليون درهم وأخرى فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 32 مليون درهم.

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