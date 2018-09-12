سرقوا 293 ألف درهم باستخدام “الفلفل الأحمر” !

أحالت النيابة العامة في دبي، آسيوي إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاشتراك مع آخرين هاربين في سرقة مبلغ قدره 293 ألف درهم بالاكراه من سائق كان ينقل أموال خاصة بشركته بمركبة حيث تواطأ المتهم الآسيوي مع شركاء آخرين وقاموا بملاحقة المجني عليه على الطريق الواصل بين إمارتي دبي وأبوظبي وصدموا مركبته من الخلف حتى أجبروه على التوقف، وحين نزل لتفقد ما يحدث وأثناء حديثه مع أحد المتهمين تسلل آخر واستولى على حقيبة الأموال ثم رشوا فلفل حار على عيني الضحية وفروا هاربين.

وأقر المتهم في تحقيقات النيابة بأنه التقى ببقية المتهمين في مسكنه بمنطقة مصفح في إمارة أبوظبي وعرض عليه أحدهم تنفيذ عملية سرقة وشارك في تشكيل عصابة مكون من خمسة متهمين، وقاد هو السيارة ثم طلب منه أحدهم صدم سيارة المجني عليه على سرعة تتراوح من 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة من الناحية اليمنى وحين نزل المجني عليه للحديث معهم بشأن الحادث فتح ثلاثة من المتهمين باب السيارة الأخرى واستولوا على حقيبة النقود.

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