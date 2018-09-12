شاهد بالصور | مدينة “كيوتو” .. رمز الجمال في اليابان

وكأنها قادمة من عالم آخر إلى كوكب الأرض، تعد مدينة كيوتو، في اليابان رمزا للجمال الطبيعي الذي حافظ نفسه على مدار قرون عديدة.

العاصمة القديمة لليابان، تقع كيوتو على جزيرة هونشو، وتشتهر بكونها مكان للعديد من المعابد البوذية وكذلك الحدائق المذهلة والمجاري الطبيعية الخلابة وكذلك القصور الأمبراطورية.

كما تشتهر المدينة أيضا بمنازلها الخشبية برفوفها ذات الشكل المخروطي متعدد الطبقات.

ويوضح موقع “ذا كالتشر تريب” المهتم بالسفر، أن كيوتو هي مكان يرمز للطبيعة في أزهى صورها منذ العصور القديمة وحتى الآن.

ويشير الموقع إلى أن هناك أماكن لا تحصى التي تشكل مصدر إلهام لزائرو هذه المدينة وكأنها خيالا قادما من قصص أطفال أو كرتونية.

ويتابع الموقع بالقول أنه يمكن لمس الطبيعة في كل مكان حول المدينة، بداية من جبل أراشيياما وبساتين البامبو المتأرجحة والنفق الخيالي لبوابات مزار توريي التي تنتهي بجبل فوشيمي.

وهناك أيضا خليج المياه الخاطف للأنفاس الذي تتراص حوله المنازل، لذلك يطلق على المدينة اسم “فينيسيا اليابان”.

وهناك أيضا طريق الفيلسوف، وهو ممر حجري على جانبه يتراص أشجار الكرز، وعلى الجانب الآخر قناة كيوتو.

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