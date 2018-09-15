تطبيق وزارة الداخلية يوفر خدمة تقديم طلب الحصول على رخصة القيادة الدولية

أضافت وزارة الداخلية خدمة مشتركة جديدة إلى خدماتها الذكية تتيح للمواطنين والمقيمين في الدولة تقديم طلب للحصول على رخصة القيادة الدولية، وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الوزارة بتعزيز مزايا خدماتها المتوفرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية وعلى موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، والتي تأتي ضمن مبادرات التحول الرقمي وبرنامج الحكومة الذكية بوزارة الداخلية من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة، وفق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها في بيئة معطاءة مستدامة مبنية على خدمات حكومية عالمية المستوى.

وتتطلب عدد كبير من الدول رخصة القيادة الدولية بموجب القانون في الدول حول العالم حيث وقعت هذه الدول على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حركة المرور على الطرق عامي 1949 و1968، مما يسمح لحامل رخصة القيادة الدولية بقيادة السيارة في الخارج. ولكي تكون سارية المفعول، يجب أن تكون رخصة القيادة الدولية للمواطنين والمقيمين مصحوبة برخصة قيادة محلية سارية المفعول صادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد نادي الامارات للسيارات والسياحة الجهة الرسمية الحصرية التي تقوم باصدار رخصة القيادة الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيس النادي عام 1965، وأصبحت المزود الحصري للوثيقة من خلال قرار وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء في عام 2007. ولدى نادي الامارات للسيارات والسياحة شبكة توزيع واسعة بحيث يمكن إصدار رخصة القيادة الدولية في المكاتب أو العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

وبدأ نادي الامارات للسيارات والسياحة بتقديم خدمة طلب رخص القيادة الدولية عبر الإنترنت منذ عام 2017، ويهدف تطوير وطرح الخدمة المشتركة مع وزارة الداخلية للارتقاء برحلة المتعامل إلى مستويات جديدة تقلل وقت تقديم الخدمة وتعزز رضا المتعاملين.

وأكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الالكترونية والاتصالات ‏رئيس مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، أن توفير خدمة إصدار الرخصة الدولية من خلال القنوات الإلكترونية والذكية لوزارة الداخلية سيكون على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات الوزارة الداعمة إلى تفعيل الشراكات الإستراتيجية بين مؤسسات الدولة وشركائها في مختلف القطاعات لتسهيل وتقديم خدمات مشتركة ومبتكرة لضمان راحة وإسعاد المتعاملين.

ومن ناحيته قال سعادة محمد بن سليم، رئيس نادي الامارات للسيارات والسياحة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات “توفر وزارة الداخلية ضمانة وحماية حقيقية للمجتمع الإماراتي، ويأتي تقديمها لخدمة طلب رخص القيادة الدولية من خلال قنوات خدماتها الذكية، دليل حقيقي لاهتمامها بضمان كون المسافرين يتمتعون بتوفر المتطلبات القانونية عند القيادة في الخارج، فتكامل خدماتنا يهدف في النهاية لتوفير الحماية والراحة لجميع مستخدمي الطرق. وبين ان إجراءات طلب رخصة القيادة الدولية بسيطة للغاية، وبمجرد إصدارها تكون صالحة لمدة عام واحد. وتشكل رخصة القيادة الدولية دليلاً قانونياً لسلطات المرور على الطرق في الدول الأجنبية على أن السائق يحمل رخصة قيادة سارية المفعول في بلد اقامته.

كما ستساعد هذه الرخصة في حماية السائق وعائلته في حالة حدوث اضرار عرضية للمركبة نتيجة لحادث أثناء تواجده بالخارج، وذلك نظراً لوجود رخصة القيادة الدولية في أحكام وثيقة التأمين القانونية المطلوبة، كما يمكن استعمالها كوثيقة تعريفية في حال فقدان الهوية القانونية مثل جواز السفر، كون رخصة القيادة الدولية وثيقة معترف بها في جميع أنحاء العالم، ومتاحة بعشر لغات مختلفة للمساعدة في تجاوز الحواجز اللغوية.

وأوضح العقيد فيصل محمد الشمري مدير ادارة الحوكمة عضو وأمين سر مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، ان هذا التطوير يأتي ضمن مساعي تعزيز الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدمها الوزارة ضمن خططها لأتمتة الخدمات الذكية وابتكار المزيد منها للارتقاء بمستويات الخدمات الذكية لوزارة الداخلية ولدولة الإمارات ورفع مؤشرات السعادة للمتعاملين وتقليل البصمة الكربونية والوقت المستغرق لتنقلهم اثناء طلب الخدمة.

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