“طرق دبي” تفتتح المرحلة الأولى لمشروعي تطوير التقاطع السابع وشارعي اليلايس والأصايل

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم السبت 15 سبتمبر الجاري، المرحلة الأولى لمشروعي تطوير التقاطع السابع على شارع الشيخ زايد وتطوير شارع اليلايس، ويسهم المشروعان الجديدان في دعم المحاور الموازية والمساندة لشارع الشيخ زايد، وتعزيز محاور الربط بين شارع الشيخ زايد وشارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، وتحويل جزء من الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد إلى المحاور الموازية له مثل شارع الأصايل وشارع الخيل وشارع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الإمارات وذلك عبر شارع اليلايس، كما يسهم المشروع ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺒﻞ علي، وتوفير مداخل ومخارج إضافية للمشاريع التطويرية في المنطقة مثل مشروع الفرجان وديسكفري جاردنز ومشروع جبل علي التطويري.

وقال سعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن المشروع الذي جاء تنفيذه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، وتلبية متطلبات النمو والتوسع العمراني، وتحقيق السعادة للسكان، يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحور شارع اليلايس، ليصل لقرابة 20 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما يسهم في تقليص زمن الرحلة بين التقاطع السابع على شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، إلى قرابة أربع دقائق.

التقاطع السابع

وأوضح سعادة المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن مشروع تطوير التقاطع السابع على شارع الشيخ زايد، يتم تنفيذه على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تحسين الحركة المرورية من وإلى شارع الشيخ زايد وشارع اليلايس شرقاً، حيث تم افتتاح هذه المرحلة اليوم السبت 15 سبتمبر، فيما تتضمن المرحلة الثانية تحسين الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد إلى شارع دوبال والعكس، ومن شارع اليلايس إلى شارع دوبال والعكس، وسيتم افتتاحها في الربع الأخير من العام الجاري.

وقال سعادة مطر الطاير: يهدف مشروع تطوير التقاطع السابع على شارع الشيخ زايد، إلى تحسين الحركة المرورية وتوفير طاقة استيعابية اضافية للحركة من شارع الشيخ زايد إلى شارع اليلايس شرقاً والعكس، وتحسين الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد إلى شارع دوبال والعكس، ومن شارع اليلايس إلى شارع دوبال والعكس، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن إنشاء جسر مكوّن من أربعة مسارات من شارع اليلايس يتفرع إلى جسرين بسعة مسارين وبطاقة استيعابية تقدر بحوالي 3000 مركبة في الساعة لكل منهما، الجسر الأول باتجاه جبل علي، والجسر الثاني باتجاه شارع دوبال وميناء جبل علي، كما يتضمن تطوير حركة الانعطاف لليمين من شارع الشيخ زايد إلى شارع اليلايس شرقاً لتضم ثلاثة مسارات بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 3600 مركبة في الساعة، ومسارين من شارع اليلايس إلى شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى دبي، وكذلك إنشاء مسارين بالاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارع دوبال، ومسار واحد من شارع دوبال إلى شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى جبل علي، كما يتضمن المشروع تحسين الإشارات الضوئية عند مداخل ميناء جبل علي رقم 1 و2، وكذلك إنشاء جسر آخر مكون من مسارين، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع دوبال في منطقة وميناء جبل علي مروراً فوق شارع الشيخ زايد باتجاه شارع اليلايس شرقاً.

شارعي اليلايس والأصايل

وأضاف الطاير: سيتم ضمن مراحل مشروع الطرق الموازية، تطوير شارع اليلايس، الذي يمتد بطول ستة كيلومترات من شارع الشيخ زايد، عند التقاطع السابع إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، عند تقاطع الحوض، إضافة إلى تطوير شارع الأصايل ليربط منطقة جبل علي الصناعية، بمنطقة جزر جميرا وتلال الإمارات بطول خمسة كيلومترات.

وقال: تتضمن المرحلة الأولى من المشروع زيادة عدد المسارات على شارع اليلايس، من ثلاثة مسارات إلى خمسة مسارات في الاتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، وفي مرحلة لاحقة سيتم زيادة عدد المسارات على شارع اليلايس من ثلاثة مسارات إلى خمسة مسارات في الاتجاه من شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات إلى شارع الشيخ زايد ليصبح الشارع خمس مسارات في الاتجاهين، وبطاقة استيعابية للحركة المرورية تقدر بنحو عشرة آلاف مركبة في الساعة، كما تتضمن المرحلة الثانية، استكمال بقية مسارب الربط من وإلى التقاطعات العلوية على شارعي الخيل الأول والأصايل على طول محور شارع اليلايس بسعة كلية تبلغ سبعة مسارات في كل اتجاه، وذلك لتوفير الحركة المرورية من وإلى شارعي الأصايل والخيل الأول، مشيراً إلى أن نطاق العمل يشمل إنشاء تقاطعين علويين مجسرين محكومين بإشارات ضوئية روعي فيها مسار مشروع قطار الاتحاد، الأول عند تقاطع شارع اليلايس مع شارع الخيل الأول، والثاني عند تقاطع شارع اليلايس مع شارع الأصايل، إضافة إلى جسر علوي لخدمة الحركة المرورية للمركبات القادمة من شارع الأصايل جنوباً إلى شارع اليلايس شرقاً.

وأضاف: يشمل المشروع كذلك استكمال امتداد شارع الأصايل، بطول قرابة خمسة كيلومترات، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ليربط منطقة جبل علي الصناعية، بمنطقة جزر جميرا وتلال الإمارات، وسيزود الشارع بجسر علوي بسعة مسارين على امتداد شارع الأصايل، بطول قرابة كيلومترين، يوفر حركة مرورية للقادمين من شارع قرن السبخة، باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، وسيتم ربط الشارع مع مخارج مجسّرة حرّة الحركة من مشروع الفرجان التطويري، كما يشمل المشروع إنشاء ست إشارات ضوئية سطحية على شارع الأصايل لتوفير مداخل ومخارج لبعض المشاريع التطويرية القائمة، مثل ديسكفري جاردنز والفرجان.

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