دبي | إيقاف حكم بإخلاء أم وأولادها من مسكن لسبب إنساني

أوقف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، تنفيذ حكم إخلاء بحق زوجة تركها زوجها وأطفالها من دون دفع المستحقات الإيجارية.

وحول تفاصيل القضية قال مدير قسم الإخلاء بالمركز، محمد عبدالله المرزوقي، إن عقد الإيجار كان مسجل باسم رب الأسرة الذي على خلاف أسري مع زوجته، ما جعله يترك منزل الزوجية، ويتوقف عن دفع البدل الإيجاري، ما دفع المالك إلى استصدار حكم بالإخلاء واجب التنفيذ من مركز فض المنازعات.

ولفت إلى أنه عند تنفيذ الحكم بالإخلاء، فوجئ مسؤول التنفيذ بوجود أم وأولادها في العين المؤجرة من دون «معيل»، وبالتدقيق في الأمر، تبين أن الزوج ترك منزل الزوجية منذ فترة، وتوقف عن دفع القيمة الإيجارية.

وأوضح المرزوقي، أنه تم تحويل الأمر إلى «لجنة يد الخير» بالمركز لاتخاذ اللازم، حيث تم إيقاف حكم الإخلاء مؤقتاً، وتم التفاوض مع المالك لإبقائهم في الوحدة السكنية فترة معينة إلى حين تدبير الأمر، مبيناً أن المركز توصل بعد ذلك إلى عائل هذه الأسرة، وتم حل الأمر بشكل ودي بعد التوفيق بين رب الأسرة وعائلته، حيث تم استمرار العقد الإيجاري بعد موافقة المالك، وهي من الحالات الإنسانية التي نجح فيها المركز في لم شمل أسرة بعد رفعها للجنة يد الخير.

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