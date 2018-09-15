أراضي دبي تصدر نصف مليون تصريح عقاري عبر نظام تراخيصي

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال موسسة التنظيم العقاري، عن إصدار ما يقرب من 500 ألف تصريح عقاري للشركات العقارية عبر نظام “تراخيصي”.

وقال السيد علي عبدالله آل علي، مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري: “يعني الوصول إلى هذا الرقم الهائل مدى الأقبال الذي يحظى به “تراخيصي”، وما يقدمه من خدمات سهلة وعلى درجة عالية من الكفاءة والاحترافية للمتعاملين، للحصول على مجموعة واسعة من التصاريح التي تساعدهم على القيام بعملياتهم، والعمل وفق أعلى درجات الشفافية بالتناغم مع النظم والتشريعات في هذا القطاع”.

ويمتاز نظام التصاريح الإلكترونية في “تراخيصي” بسهولة الاستخدام، حيث يتم إصدار جميع أنواع التصاريح بشكل فوري ، كما يمكن للمتعاملين الحصول على تلك الخدمات المتعددة على مدار 24 ساعة في اليوم، من دون حاجة الشركات الراغبة بالحصول على التصاريح العقارية إلى مراجعة المؤسسة.

ويمكن للمتعاملين الحصول على 15 نوعًا من التصاريح العقارية المعتمدة، نذكر منها التصاريح الالكترونية وتنظيم المعارض والإعلانات الخارجية وإعلانات الجرائد، بما يساعدهم على القيام بأنشطتهم الترويجية لمشاريعهم العقارية. ومن الأنشطة الأخرى التي تستوجب الحصول على التصاريح إعلانات الرسائل النصية، وإعلانات المركبات والإعلانات المطبوعة واليوم المفتوح.

ومن الخدمات التي يقدمها النظام أيضًا تصاريح الإعلانات المبوبة واللوحات الإعلانية. ويتعين على المطورين الحصول على التصاريح من المؤسسة لتنظيم حفلات إطلاق المشاريع والحملات الترويجية المتعلقة بها ومنصات الترويج العقاري، أو للإعلان عن الندوات العقارية وتنظيمها داخل الإمارة.

وأضاف العلي: “منذ قيامنا بإطلاق النسخة الجديدة من نظام “تراخيصي” في العام الماضي لتطوير وتحسين خدماته ضمان تسهيل وتسريع الإجراءات التي يحتاجها المتعاملون، أسهم هذا النظام في التحول الذكي للخدمات المقدمة للشركات العقارية، وشهدنا إقبالاً متزايدًا من جانب المتعاملين والمستثمرين لتوفير الكثير من الوقت والجهد، وإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن، من دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الدائرة”.

يشار إلى أن نظام “تراخيصي” يتيح أيضاً لمكاتب الوساطة العقارية ولجميع الوسطاء العقاريين العاملين في الإمارة إنجاز معاملاتهم بالكامل من خلال موقع الدائرة الإلكتروني الرسمي على مدار الساعة، كما يخدم النظام جميع أقسام إدارة الترخيص العقاري.

ومن بين الفوائد التي يوفرها النظام سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالبطاقات، وخفض المدة اللازمة لإنجاز البطاقات من يومي عمل إلى خمس دقائق، ومنها بطاقة الوسطاء العقاريين والمقيمين العقاريين والبطاقة الخاصة لشركات إدارة العقارات لتحقيق التميز والجودة في تقديم الخدمات ورفع نسبة رضا متعاملي الدائرة وإسعادهم.

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