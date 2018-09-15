عمْر ميسي يدفع دي يونج للهرولة نحو برشلونة

أكد فرينكي دي يونج لاعب خط وسط أياكس أمستردام الهولندي، أنه يتمنى اللعب في صفوف برشلونة بجانب ليونيل ميسي لاعب وقائد البلوجرانا، في أقرب وقت ممكن.

ويُعد دي يونج من أبرز أهداف برشلونة، وفشل في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال دي يونج، خلال تصريحاته لقناة ناديه الرسمية: “من أود اللعب معه يوما ما؟ إذا انتهى الأمر بي في ناد بمستوى كبير، فإنني سألعب بجانب لاعبين كبار على أي حال، لكني أريد مجاورة ميسي”.

وأضاف: “بالتأكيد أود اللعب معه، هو الآن في سن الـ31، لذا يجب أن أسرع”.

وتابع: “والدي قال لي إن ميسي ليست لديه كاريزما كرويف، وأن كرويف كان يجعل زملاءه يلعبون بشكل أفضل، ولكني أجبته بأن ميسي لا يحتاج للآخرين”.

واختتم: “أتذكر فريق برشلونة مع جوارديولا الذي ضم بويول، تشافي، إنييستا، بوسكيتس، بيكيه، داني ألفيس، بيدرو، ميسي، إيتو، وفيا، لقد كان من الممتع رؤيتهم، مواجهتهم كانت بمثابة الجحيم”.

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