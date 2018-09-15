شاهد بالصور | غابة الأشجار الميتة في جورجيا

على شاطئ جزيرة جكيل في جورجيا، تقع أحد الأماكن الغريبة على كوكب الأرض، وهو “الشاطئ الميت”، أو بالأحرى، شاطئ الأشجار الميتة.

يقع في أقصى شمال الجزيرة، هذا الشاطئ الذي يحمل اسم “دريفتوود بيتش” سوف يدهشك بالأخشاب الطافية الجميلة والشاطئ الذي يبدو كـ “مقبرة الأشجار”.

وبحسب موقع “أتلاس أوبسكورا” المهتم بالطبيعة، فإن هذه الظاهرة ترجع إلى المد البحري، والتي أدت إلى ظهور هذا الشاطئ الخيالي، بمقبرة الأشجار.

ووفقا لموقع الشاطئ على الانترنت فإن التربة الواقعة على الشاطئ أصبحت هشة وغير قادرة على حمل الأشجار، والتي بدأت مع الوقت بالسقوط، لتخلق هذا التشكيل المذهل.

ويشكل شاطئ مكان مذهل للمصورين، وكذلك مكان شهير لعرض الزواج في جورجيا.

يوضح الموقع أن هذه المقبرة تضم أشجار الصنوبر والبلوط، وبعضها ملقى على الشاطئ وكأنها غارقة في أعماق الرمال، بينما أشجار أخرى ميتة لا تزال جذوعها قائمة وكأنها تماثيل منحوتة أمام شاطئ ذو جمال مذهل.

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