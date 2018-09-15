بدء تقديم خدمات توقيع وإستلام العقود للعمال في مراكز توجيه

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء تقديم خدمات توقيع واستلام العقود للعمال في مهن المستوى المهاري الثالث بشكل حصري في 14 مركزا للخدمة “توجيه” في أبوظبي ودبي وذلك بموجب شراكة مؤسساتية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز بكوادر وطنية وتحت اشراف الوزارة ووفقا لمعايير برنامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وقال ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش ” أنه سيتم افتتاح 23 مركزا آخرا في الامارات الاخرى بشكل تدريجي ليصل مجموع المراكز مع نهاية العام الحالي 37 مركزا على مستوى الدولة.

وأوضح العوبد ” أن حزمة الخدمات التي تقدمها مراكز “توجيه” تستهدف بالدرجة الاولى توعية أصحاب العمل والعمال بالحقوق والواجبات التي نص عليها قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له بما يحفظ حقوق طرفي علاقة العمل الأمر الذي يؤدي إلى استقرار سوق العمل والى استقرار وتوازن علاقة العمل بما ينعكس ايجابا على سوق العمل.

وأوضح ” ان المراكز تقدم خدمات التوعية العمالية من خلال قاعات للتدريب ولتنظيم المحاضرات وورش العمل بأساليب مبتكرة ووفقا لأحدث النظم المرئية والمسموعة ومن خلال 16 لغة مختلفة تمكن العمال من الحصول على الخدمات التي تقدمها المراكز”.

واكد ” ضرورة حضور العمال الذين يدخلون الى الدولة لاول مرة وكذلك الذين يتم تجديد تصاريح عملهم الى مركز الخدمة ” توجيه” بهدف التوقيع على عقود عملهم وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز مبدأ شفافية علاقة العمل بين طرفيها والتأكد من اطلاع العامل على اشتراطات وامتيازات العمل المنصوص عليها في العقود التي يتوجب ان تتوافق بنودها مع ما يرد في عروض العمل التي يلتقاها العامل قبل الشروع في اقامة علاقة العمل التعاقدية”.

واشارالعوبد ” الى ان المراكز حاليا ستقدم في المرحلة الحالية بشكل حصري خدمة تسليم عقود العمل للعمالة في المستوى المهاري الثالث، على أن يتم في المراحل التالية تقديم الخدمات بشكل تدريجي للعاملين في مهن المستويات المهارية الأخرى وفي باقي إمارات الدولة”. وتشمل مهن المستوى الثالث المهن التي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي اطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية.

وذكر العوبد أن المراكز أيضا “ستسلم العامل الجديد “بطاقة السعادة” التي تتضمن خطا هاتفيا مجانيا بالتعاون مع “دو” حيث يتم ربط بيانات العامل بالنظام الالكتروني للوزارة بما يسهل من عملية التواصل معه لتوعيته باستمرار بالقرارات والاجراءات المستحدثة لا سيما من خلال الرسائل النصية القصيرة”

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش ” ان مراكز “توجيه” وفرت الى الان نحو 184 فرصة وظيفية للمواطنين من الباحثين عن العمل الذين شاركوا في الايام المفتوحة للتوظيف التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين خلال الربع الاول من العام الجاري وذلك في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة تسريع التوطين النوعي في قطاع مراكز الخدمة وهو احد القطاعات التي تم استهدافها بهذه المبادرة”.

وتشمل مراكز الخدمة “توجيه ” البالغ عددها حاليا 14 مركزا 7 مراكز في أبو ظبي هي مركز توب برستيج لتوجيه أصحاب العمل والعمال، مركز توجيه للخدمات المتكاملة ، مركز الجودة لتوجيه أصحاب العمل بمنطقة المصفح، مركز المتميز لتوجيه أصحاب العمل بمنطقة المصفح، مركز ساعد للأنظمة المرورية بأرض المعارض، مركز أساس لتوجيه أصحاب العمل والعمال بمنطقة المفرق، مركز النخبة لخدمات اصحاب و العمل و العمال بمنطقة الخالدية.

وتضم المراكز السبعة الاخرى القائمة في دبي مركز ساعد للأنظمة المرورية بمنطقة البرشاء، مركز الأفق لتوجيه العمال وأصحاب العمل بمنطقة المرقبات، مركز التوجيه الذكي بمنطقة القصيص، مركز الجودة للتوجيه بدبي للاستثمار، مركز القيادة، مركز تثقيف لتوجيه العمال وأصحاب العمل بمنطقة القوز، مركز تعريف لإنجاز المعاملات الحكومية بمنطقة المنخول.

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش ” إن عدد مراكز الخدمة ” توجيه” سيصل مع نهاية العام الحالي إلى 37 مركزا على مستوى الدولة حيث تضم 11 مركزا في ابوظبي ومركزا واحدا في العين و13 مركزا في دبي و6 مراكز في الشارقة ومركزا واحدا في عجمان ومركزا واحدا في أم القيوين ومركزين في رأس الخيمة ومركزين في الفجيرة.

وتعمل مراكز الخدمة “توجيه” المرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق هوية مرئية وتصاميم معيارية موحدة.

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