مكتب دبي للتنافسية يعتزم إطلاق منصة مستقبل التنافسية الرقمية

أعلن مكتب دبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عن اعتزامه إطلاق “منصة مستقبل التنافسية”، الرقمية التفاعلية الأولى من نوعها على مستوى العالم، في النصف الثاني من العام 2019 والتي تهدف إلى عرض ومتابعة بيانات التنافسية العالمية لإمارة دبي، وربط جميع بيانات التنافسية تحت سقف واحد بحيث تمكن صناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص من الاطلاع على أبرز التقارير والمؤشرات بسهولة ويسر. ويهدف مكتب دبي للتنافسية من إطلاق هذه المنصة الرقمية إلى تعزيز تنافسية الأعمــال من خلال توفير البيانات والمؤشرات الدولية التي تبرز المكانة التنافسية التي تتمتع بها الإمارة على خارطة التنافسية العالمية.

وستساهم “منصة مستقبل التنافسية” في خلق بيئة متكاملة عبر جمع بيانات التنافسية لمختلف القطاعات تحت مظلة المنصة الرقمية، والتي بدورها ستساعد في خلق صورة شاملة حول تنافسية دبي على مستوى العالم، وتحديد السياسات اللازمة للحفاظ على صدارة دبي.

وبهذه المناسبة، قال هاني الهاملي، الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية: “يأتي إطلاق المنصة الرقمية في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الاستدامة في التنافسية، وتنافسية الأعمال، والنمو الاقتصادية المستدام بإمارة دبي، حيث ستعزز “منصة مستقبل التنافسية” الرقمية من ثقة مجتمع الأعمال بتنافسية دبي من خلال الاطلاع على جميع البيانات والمؤشرات الدولية للإمارة، والاستفادة من هذه البيانات في رسم الخطط المستقبلية، ووضع استراتيجيات النمو على المدى القصير والمتوسط، إلى جانب بناء شراكات مع الجهات المعنية. فضلاً عن ذلك ستخدم المنصة القطاع الحكومي عبر الاستفادة من تطوير الخدمات المقدمة، وإسعاد المتعاملين ورفع مستوى الرضا العام للجمهور، إلى جانب دعم عملية صنع القرار”.

ستضم المنصة ستة مؤشرات دولية رئيسية تعنى باقتصاد وتنافسية إمارة دبي على مستوى العالم، وهي: مؤشرات تنافسية إمارة دبي بناءً على إطار ومنهجية مركز التنافسية العالمي، ومؤشرات تنافسية المدن الدولية، ومؤشرات المهارات الدولية للمدن، ومؤشر الابتكار الدولي للمدن، ومؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الدولية، إلى جانب ذلك ستوفر المنصة عدداً من المؤشرات العالمية الأخرى التي تتماشى مع رؤية واستراتيجيات إمارة دبي، ودولة الإمارات على وجه العموم.

وسيتضمن إعداد المنصة أربعة مراحل رئيسية والعديد من الاجراءات، من أبرزها: دراسة وابتكار عملية تفاعل مع البيانات وتحليلها، وتصميم البيانات والشكل العام التفاعلي للمنصة، ومن ثم تعميم المنصة في عدة جهات من ذوي الاختصاص لتكون المنصة الرئيسية لجمع والتفاعل مع بيانات التنافسية.

وأضاف الهاملي: “ستعمل “منصة مستقبل التنافسية” الرقمية بنظام ديناميكي يقوم على تحديث الكم الهائل من البيانات بشكل دوري ومستمر، كما ستوفر أحدث أساليب وأكثرها تطوراً لعرض البيانات بأسلوب مبسط. وحرصاً على رفع مستوى التفاعل، ستعرض الرسومات بتقنية ثلاثية الأبعاد لتكون أكثر دقة للمتفحصين، كما سيضم الموقع سلسلة من الأدوات لتتبع مؤشرات التنافسية للاستفادة وتحميل البيانات والمؤشرات وإعداد المقارنات والبحوث”.

والجدير بالذكر أن مكتب دبي للتنافسية يعمل على إظهار المقومات التي تتمتع بها إمارة دبي على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال إعداد الدراسات وابتكار أحدث الاستراتيجيات والأنظمة والسياسات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية وتسهم في خلق بيئة استثمارية منافسة على الصعيد الدولي، وكل ذلك من شأنه دعم الحركة الاقتصادية وتعزيز الرفاهية واستدامة التنمية لإمارة دبي.

اقرأ ايضا

التعليقات