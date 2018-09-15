سامسونج تكشف عن 3 سماعات عازلة للضوضاء

أعلنت الشركة الكورية سامسونج عن إطلاقها ثلاث سماعات أذن للهواتف الذكية من علامتها التجارية AKG، وجاءت السماعات بثلاثة أشكال مختلفة، حيث أن سماعة Y100 أشبه بسماعة الهواتف السلكية التقليدية ولكنها لاسلكية، بينما سماعة Y500 أقرب لسماعات الكمبيوتر، وهو الحال مع سماعة N700NC الأعلى من حيث المواصفات.

وتتميز السماعات الجديدة Y100 و Y500 بقدرتها على عزل الضوضاء، كما تمتع بوضع “Ambient Aware” أو “البيئة المحيطة” والذي أصبحت الشركات الكبرى تستخدمه بشكل عام، حيث أنه يتيح سماع الأصوات الخارجية في بعض الحالات.

أما سماعة N700NC فهي أكثر كفاءة بعزل الضوضاء، كما تتيح للمستخدمين إمكانية التحكم بمستوى صوت البيئة المحيطة مقارنة مع صوت المسارات المشغلة عبر ميزة “Adaptive Noise cancelling”، وهو ما يعني قدرتها الكبيرة على عزل الصوت الخارجي إن أراد المستخدم.

وتأتي أسعار سماعات سامسونج الجديدة، بـ99.95$ لسماعة Y100 الشبيهة بساعات الهواتف التقليدية، و149.95$ لسماعة Y500 الكبيرة واللاسلكية والتي تسمح باتصال جهازين معًا فيها عبر البلوتوث، بينما تأتي سماعة N700NC بسعر 349.95$.

وللعلم، فإن سماعة Y500 تحتوي على تقنية تعمل على إيقاف الصوت تلقائيًا عند نزع السماعة، ومن ثم إعادة تشغيله عند إعادتها مجددًا، وتستطيع بطاريتها الصمود حتى 33 ساعة متواصلة وتستغرق ساعتين ونصف للشحن الكامل، بينما تعمل N700NC لمدة 20 ساعة على نفس البطارية التي تستغر ساعتين لشحنها، أما السماعة الصغيرة Y100 فإن بطاريتها تصمد لمدة 8 ساعات، وتستغرق ساعتين أيضًا لشحنها.

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