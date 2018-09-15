دراسة تتوقع : لن يكون هناك بشرة بيضاء أو سوداء

قالت دراسة أمريكية حديثة أنه من المتوقع خلال السنوات القادمة اختفاء جميع الأشخاص الذين يحملون بشرات بيضاء وسوداء نتيجة أسباب عديدة .

وقال عالم الأحياء “سكوت سولومون”، من جامعة رايس الأمريكية، أنه في غضون الـ125 عاما المقبلة سينخفض عدد الأشخاص الذين يمتازون بلون بشرة شديد السواد أو شديد البياض، ليتلاشى الفارق بين الألوان المميزة للجلد.

وقال العالم وفق دراسة تم إجرائها، أن أعداد أصحاب البشرة القمحية سيزدادون في ظل انخفاض أعداد البيض والسود، ما يعني أن العنصرية القائمة على اللون في طريقها إلى الانتهاء.

وأرجع العلماء هذا السيناريو إلى تزايد موجات الهجرة، فبحسب تقرير الهجرة الدولي هناك 258 مليون شخص يعيشون في دول غير التي ولدوا فيها، كما ان التغير المناخي الذي يشهده العالم سيساهم في ذلك إلى جانب اختلاط الجينات الناتج عن الزواج بين أصحاب البشرتين .