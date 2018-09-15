منصور بن زايد لجماهير سيتي: القادم لن يكون أقل إثارة

وجه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك مانشستر سيتي، رسالة خاصة إلى جماهير الفريق، احتفالًا بمرور 10 سنوات على شرائه النادي.

ويحتفل حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بمرور 10 أعوام على انتقال ملكيته للشيخ منصور بن زايد.

وقال “لقد قطعنا شوطًا كبيرًا منذ عام 2008، وكانت رحلة طويلة، وكانت الصفقة الأولى ضم البرازيلي روبينيو، وحصدنا كأس الاتحاد الإنجليزي في 2011 لأول مرة منذ 35 عامًا، كما أن لدينا 3 ألقاب دوري، وشاركنا 7 مواسم متتالية في دوري الأبطال”.

وأعرب الشيخ منصور عن فخرة الشديد لأن “الشخصية الأساسية لهذا النادي وأنصاره لم تتغير في العقد الماضي، حيث لا تزال صفات الولاء والدفء والتواضع التي لا تزال قائمة بشكل واضح خلال الأوقات الأكثر تحدياً قائمة إلى حد كبير وإلى يومنا هذا وهي أساسية لنجاحنا”.

وواصل: “لقد أخذنا تطوير نادينا إلى مدن متعددة حول العالم، لدينا فعليًا نوادي في نيويورك، ملبورن، يوكوهاما، جيرونا، وأوروجواي، بالإضافة إلى العديد من المكاتب حول العالم. نحن فخورون أيضًا بأن نكون في قلوب المعجبين الجدد في كل بلد حول العالم”.

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