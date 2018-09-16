تشديد حكم بحق عامل قابـل عطـف أم بالتحرش بطفلتها

ضاعفت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بحبس عامل يحمل جنسية دولة آسيوية مدان بهتك عرض طفلة عمرها خمس سنوات، رغم عطف والدتها عليه بشكل مستمر ، وقضت المحكمة بحبسه عاماً بدلاً من ستة أشهر حكمت بها محكمة الجنايات سابقاً.

وقالت أم الطفلة إنها كانت مع شقيقتها وابنتها في السيارة وذهبت إلى مكان تواجد المتهم لإعطائه طعاماً، فلاحظت أن ابنتها خائفة واختبأت تحت الكرسي، فسألتها عن السبب، فقالت إن رائحة فمه كريهة، فسألتها «كيف عرفت ذلك» فردت الفتاة بأنه قبلها مرتين من فمها أثناء وجودها مع ابنة جارتهم في موقف السيارات حيث كانتا تلعبان معاً.

وذكر والد الفتاة أنه توجه إلى مسؤول العمال مع زوجته وأخبره بالموضوع فأحضر له المتهم الذي تعرفت إليه الفتاة، فأبلغ الشرطة، وتم أخذ إفادة الفتاة التي كانت خائفة من دخول الغرفة اثناء وجود المتهم بها، فتم إخراج المتهم ثم دخلت لتدلي بإفادتها.

من جهته، قال المتهم للمحكمة إنه قبل الطفلة بالفعل لكن على وجنتيها مثلما يقبل الأب ابنته، لافتاً إلى أنه شعر بعاطفة نحوها مثلما يشعر تجاه أطفاله لذا قام بتقبيلها.

وقضت محكمة الجنايات بالحبس ستة أشهر والإبعاد بحق المتهم، لكن استأنفت النيابة العامة ضد الحكم وطالبت بعقوبة أشد، وبعد النظر في القضية قضت محكمة الاستئناف بحبسه عاماً ثم الإبعاد بعد ذلك.

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