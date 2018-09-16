السعوديون والعُمانيون الأكثر استثماراً في أسهم سوق أبوظبي

جاء المستثمرون السعوديون والعُمانيون والأردنيون والبريطانيون في صدارة الجنسيات الأكثر استثماراً في أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري، وتحديداً من مطلع يناير الماضي إلى نهاية جلسة الخميس الماضي بعدما تخطت تداولاتهم مجتمعة 8.37 مليارات درهم.

ووفق مسح أجراه «البيان الاقتصادي» من واقع بيانات حديثة لسوق أبوظبي، جاء العمانيون في صدارة الجنسيات من دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر استثماراً في الأسهم بقيمة إجمالية 1.05 مليار درهم موزعة بواقع 480.69 مليوناً للمشتريات و575.69 مليوناً للمبيعات، ثم السعوديون باستثمار 1.051 مليار درهم بواقع 477.54 مليوناً للمشتريات و574.15 مليوناً للمبيعات.

وبلغ إجمالي استثمارات المستثمرين الكويتيين في أسهم أبوظبي خلال نفس الفترة نحو 738.2 مليون درهم بواقع 341.15 مليوناً للمشتريات و397.049 مليوناً للمبيعات، والبحرينيون باستثمارات 588.72 مليون درهم بواقع 258.98 مليوناً للمشتريات و329.73 مليوناً للمبيعات.

صدارة

وحل الأردنيون في صدارة الجنسيات العربية الأكثر استثماراً في الأسهم بـ 857.34 مليون درهم بواقع 383.21 مليوناً للمشتريات و474.13 مليوناً للمبيعات، يتبعهم المصريون باستثمار 578.17 مليون درهم، منها 267.97 مليوناً مشتريات و310.19 ملايين مبيعات، تلاهم الفلسطينيون باستثمارات بلغت 345.19 مليون درهم، موزعة بنحو 153.68 مليوناً مشتريات و191.51 مليوناً مبيعات.

وجاء السوريون رابعا بتداولات 260.06 مليون درهم موزعة بنحو 121.2 مليوناً للمشتريات 138.86 مليوناً للمبيعات.

وجاء اللبنانيون بالمرتبة الخامسة بتداولات 173.72 مليونا موزعة على 68.39 مليوناً كمشتريات و105.33 ملايين كمبيعات.

الأجانب

وفيما يتعلق باستثمارات غير العرب، حل البريطانيون في الصدارة بواقع 5.4 مليارات منها 2.66 مليار مشتريات و2.74 مليار مبيعات، ثم الأميركيون باستثمار 4.71 مليارات موزعة بواقع 2.76 مليار مشتريات و1.94 مليار مبيعات، وجاء مستثمرو لوكسمبرغ وسنغافورة بالمركزين الثالث والرابع باستثمارات 1.98 مليار و791.9 مليوناً على التوالي.

وسجل المؤشر العام للبورصة ارتفاعاً العام الجاري بنسبة 12.2% رابحاً 536.44 نقطة ليصل إلى 4934.44 نقطة بنهاية جلسة الخميس.

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