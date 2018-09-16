«قلة النوم» وراء غياب نيمار عن مباراة سانت إتيان

كشف مدرب نادي باريس سان جرمان الألماني توماس توخل أن نجمه البرازيلي نيمار غاب عن مباراة أول من أمس ضد سانت اتيان في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب قلة النوم.

وقال توخل بعد فوز فريقه على ضيفه برباعية نظيفة، إن نيمار «لم ينم بشكل جيد في الليلة الماضية، وتحدثنا في الصباح. عادة ما يقول لي (نعم أريد أن ألعب)، إلا أنه هذه المرة قال (لا أعرف)».

وتابع: «عندما يقول لي نيمار ذلك فهذا بمثابة جرس إنذار في ذهني! تحدثنا بكل صراحة، وقلت له إن بإمكانه اللعب لمدة 45 دقيقة، لكن في حال لم يكن يشعر بشكل جيد فلن أقدم على أي مخاطرة».

وأوضح المدرب الألماني أن سبب قلة النوم يعود الى تأقلم نيمار مع التوقيت في فرنسا بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في فترة الاستراحة الدولية، حيث خاض مباراتين وديتين ضد الولايات المتحدة (2-صفر) والسلفادور (5-صفر)، وأقيمت المباراتان في الولايات المتحدة.

وكان نيمار، أغلى لاعب كرة قدم في العالم، قد تدرب كالعادة مع فريقه الخميس الماضي، الا أن اسمه لم يدرج على اللائحة النهائية للاعبين قبيل المباراة، والتي خلت أيضاً من المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي بدأ بتنفيذ عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات على خلفية نيله بطاقة حمراء في المباراة ضد نيم في المرحلة الرابعة، والتي انتهت بفوز نادي العاصمة 4-2.

الى ذلك، أشار توخل الى أن قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا الذي خرج في الدقيقة 80 من مباراة سانت اتيان، تعرض لضربة خفيفة «ولم أكن أرغب في المخاطرة به» وإبقائه على أرض الملعب.

ووجه سان جرمان رسالة قوية لليفربول الانجليزي الذي يستضيفه الثلاثاء المقبل في مستهل دوري أبطال أوروبا، حيث اكتسح خصمه برباعية قاسية. وافتتح الألماني يوليان دراكسلر التسجيل لفريق العاصمة الذي غاب عنه نجماه البرازيلي نيمار وكيليان مبابي الموقوف ثلاث مباريات، من متابعة رأسية لكرة بينية عالية أرسلها الايطالي ماركو فيراتي (22).

وفي الشوط الثاني، عزز الاوروغوياني ادينسون كافاني تقدم الفريق المحلي بالهدف الثاني من ركلة جزاء حصل عليها بعد عرقلته من قبل لويك بيران في المنطقة المحرمة (51).

وأضاف الارجنتيني انخل دي ماريا الهدف الثالث بتسديدة يسارية وضع بها الكرة في سقف الزاوية اليسرى (76).

واختتم موسى ديابي، بديل لاسنا ديارا، المهرجان بهدف رابع بعدما تابع كرة وصلته من كافاني في أسفل الزاوية اليمنى (84).

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