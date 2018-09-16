شاهد بالفيديو | أعنف حادث سرقة فى بريطانيا

كشفت لقطات صادمة لرجل في منتصف العمر تعرض لحادث سرقة عنيف في الشارع، حيث تم ضربه بوحشية من مجموعة من البلطجية لسرقة محفظته وهاتفه بعد ما أوسعوه ضربًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية يعتبر هذا الحادث آخر حادث سرقة عنيف فى بريطانيا من قبل عصابات السطو.

الواقعة حدثت في ممر جانبي بمنطقة ديربيشاير البريطانية، حوالي الساعة 8 مساءً في أغسطس الماضي ، عندما كان يسير رجل فى عمر الـ 50 إلى منزله.

وأوضح الفيديو الذي نشر حديثا، مجموعة من الأشخاص يلكمون الرجل الخمسينى في رأسه ووجهه حتى أسقطوا ارضًا وركلوا رأسه فى عمود خرسانى ثم أقدموا على سرقة محفظته وهاتفه.

اقرأ ايضا

التعليقات